美施壓台積電移走最新2奈米技術 南科管理局：無法證實

美國施壓逼迫台積電投資設置最先進晶圓廠，傳出確定將移走原已在南科園區規畫投產的2奈米製程。台積電董事長魏哲家宣稱「絕對根留台灣」，但獨家最先進2奈米技術、大量人才出走美國，將使台灣研發、投產進度「落後至少一年半」、也一度造成台灣部分產線停擺、損失訂單。對這些說法南科管理局都表示，「無法證實」。

台積電上月公布第二季財報：淨利暴衝60.7%、營收高達9337.9億元、毛利率58.6%、EPS達到歷史新高15.36元。政府官員、綠營民代稱台積電不斷擴大投資美國，財報表現這麼好台股也跟著沾光，這是「美台合作、共創未來」，台積電「免關稅打入美國市場」是大利多，帶動台股亮麗表現。

不過近日2奈米製程技術傳出優先在美國亞利桑那州2廠落地生根，許多民眾批評官員民代根本是在胡弄百姓，現在的台股根本不能代表台灣的真實經濟現況，台積電因九成以上高毛利訂單來自美國客戶，為了0關稅把人才資本轉移到美國，這不是美台合作擴張版圖，而是「人、財都被掏空」，美國正在併吞台積電。

台積電的小股東表示，台積電的財報再亮麗，造福的「絕大多數是外資、輝達、蘋果、特斯拉」，而不是賣命爆肝的產線工人與小股東，台灣半導體業經不起這樣子持續掏空，政府如果還是沒有作為，不只台積電、整個台灣半導體產業都沒有未來。

股民表示，台積電南科與竹科的資深工程師被迫大量調派美國、持續人力外移一度部分產能被迫下修，傳出「12吋廠3條產線6月曾停擺4天，損失訂單近23億元」，卻未列入財報備註。