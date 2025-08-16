鴻海秀北美版MODEL C與AI應用成果 揭露全美12州最新布局

全球科技製造服務平台公司鴻海 （2317） 宣布參與美國臺灣形象展 （Taiwan Expo USA）， 在達拉斯現場特別展出純電 SUV「MODEL C」北美版，全新AI伺服器平台，以及智慧製造與智慧城市等領域的AI應用發展 。鴻海產品長蕭才祐應邀發表開幕主題演講 ，分享鴻海在美國40餘年的成長歷程 ，並且解析台美科技合作的潛力。

作為總部設於台灣的科技製造企業，鴻海自1980年代起即投入美國市場，也是跨出海外的第一個市場。目前集團已於全美12州設有超過40個營運據點，員工人數逾 6,500人，涵蓋伺服器製造、終端設備組裝、售後服務與在地技術支持等業務。因此，蕭才祐產品長暨美國地區總經理特別以「Intelligent Alliances: Driving the AI Era Through

Taiwan-U.S.」為題發表演說，分享鴻海如何結合台灣研發能量與美國在地實力，推動伺服器製造、智慧製造、電動車與 AI 應用等發展。

在展區方面，本次展出的MODEL C北美版是場館入口最大亮點，也是鴻海展現電動車領域開發工作的具體成果。此次展示的北美版本，針對美國市場需求進行調整與優化，包括放大 S-duct 導流設計、優化後視鏡造型以提升空氣力學效率，搭載自適應遠光燈與支援 NACS 標準的充電介面。內裝方面則導入柔軟觸感材料與環境照明 ，並採用浮動式中控螢幕與結合實體按鍵的滾輪式方向盤設計，提升整體操作體驗。UI/UX 則由鴻海與美國團隊共同調整，結合實體與觸控操作，以符合當地使用習慣並提升便利性與安全性。

除電動車實體展出外，鴻海亦介紹智慧平台的應用進展。 智慧製造介紹了鴻海導入 AI 於產線運作的應用，包括即時監控、設備維護與製程參數優化，有助於提升產線穩定性與良率，並降低生產風險。智慧城市部分則展示 CityGPT 平台，結合生成式 AI 與數位孿生技術，應用於交通與市政場景，內建 AI 助手可協助營運人員即時處理突發事件，如紅綠燈異常、淹水改道等狀況，並自動調整車輛調度與充電排程。

AI伺服器平台部分，展示搭載NVIDIA GB300 NVL72、HGX 與 MGX架構的伺服器系統，支援大型語言模型訓練、AI 推理與資料中心運作，並結合液冷與電源管理技術，作為智慧應用的基礎設備。

鴻海作為全球主要 AI 伺服器製造商之一，正協助科技企業建構AI基礎設施。目前已於威州、加州與德州等地建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。

鴻海目前也是美國最大製造業協會——美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers, NAM） 正式會員。2025 年，蕭才祐獲 NAM 邀請擔任董事會成員，與來自各產業的製造業高階主管共同推動美國先進製造、政策倡議與產業永續，象徵鴻海深耕美國市場的承諾與在產業中的影響力。