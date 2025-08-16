快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗！擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

鴻海秀北美版MODEL C與AI應用成果 揭露全美12州最新布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海參與美國臺灣形象展，秀北美版 MODEL C與AI應用成果，產品長蕭才祐，揭露全美12州最新佈局，剖析台美科技合作潛力。鴻海／提供
鴻海參與美國臺灣形象展，秀北美版 MODEL C與AI應用成果，產品長蕭才祐，揭露全美12州最新佈局，剖析台美科技合作潛力。鴻海／提供

全球科技製造服務平台公司鴻海 （2317） 宣布參與美國臺灣形象展 （Taiwan Expo USA）， 在達拉斯現場特別展出純電 SUV「MODEL C」北美版，全新AI伺服器平台，以及智慧製造與智慧城市等領域的AI應用發展 。鴻海產品長蕭才祐應邀發表開幕主題演講 ，分享鴻海在美國40餘年的成長歷程 ，並且解析台美科技合作的潛力。

作為總部設於台灣的科技製造企業，鴻海自1980年代起即投入美國市場，也是跨出海外的第一個市場。目前集團已於全美12州設有超過40個營運據點，員工人數逾 6,500人，涵蓋伺服器製造、終端設備組裝、售後服務與在地技術支持等業務。因此，蕭才祐產品長暨美國地區總經理特別以「Intelligent Alliances: Driving the AI Era Through

Taiwan-U.S.」為題發表演說，分享鴻海如何結合台灣研發能量與美國在地實力，推動伺服器製造、智慧製造、電動車與 AI 應用等發展。

在展區方面，本次展出的MODEL C北美版是場館入口最大亮點，也是鴻海展現電動車領域開發工作的具體成果。此次展示的北美版本，針對美國市場需求進行調整與優化，包括放大 S-duct 導流設計、優化後視鏡造型以提升空氣力學效率，搭載自適應遠光燈與支援 NACS 標準的充電介面。內裝方面則導入柔軟觸感材料與環境照明 ，並採用浮動式中控螢幕與結合實體按鍵的滾輪式方向盤設計，提升整體操作體驗。UI/UX 則由鴻海與美國團隊共同調整，結合實體與觸控操作，以符合當地使用習慣並提升便利性與安全性。

除電動車實體展出外，鴻海亦介紹智慧平台的應用進展。 智慧製造介紹了鴻海導入 AI 於產線運作的應用，包括即時監控、設備維護與製程參數優化，有助於提升產線穩定性與良率，並降低生產風險。智慧城市部分則展示 CityGPT 平台，結合生成式 AI 與數位孿生技術，應用於交通與市政場景，內建 AI 助手可協助營運人員即時處理突發事件，如紅綠燈異常、淹水改道等狀況，並自動調整車輛調度與充電排程。

AI伺服器平台部分，展示搭載NVIDIA GB300 NVL72、HGX 與 MGX架構的伺服器系統，支援大型語言模型訓練、AI 推理與資料中心運作，並結合液冷與電源管理技術，作為智慧應用的基礎設備。

鴻海作為全球主要 AI 伺服器製造商之一，正協助科技企業建構AI基礎設施。目前已於威州、加州與德州等地建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。

鴻海目前也是美國最大製造業協會——美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers, NAM） 正式會員。2025 年，蕭才祐獲 NAM 邀請擔任董事會成員，與來自各產業的製造業高階主管共同推動美國先進製造、政策倡議與產業永續，象徵鴻海深耕美國市場的承諾與在產業中的影響力。

展望未來，鴻海將持續聚焦 AI 結合三大智慧平台，強化台美產業合作，並透過在地投入與技術創新，支持供應鏈發展與人才培育，推動全球轉型與永續成長。

鴻海參與美國臺灣形象展，秀北美版 MODEL C 與AI應用成果。鴻海／提供
鴻海參與美國臺灣形象展，秀北美版 MODEL C 與AI應用成果。鴻海／提供
鴻海參與美國臺灣形象展，秀北美版 MODEL C 與 AI 應用成果，產品長蕭才祐，揭露全美12州最新佈局，剖析台美科技合作潛力。鴻海／提供
鴻海參與美國臺灣形象展，秀北美版 MODEL C 與 AI 應用成果，產品長蕭才祐，揭露全美12州最新佈局，剖析台美科技合作潛力。鴻海／提供

AI 鴻海 美國

延伸閱讀

台股雙王領軍 下周拚新高…法人：中長多買盤回流

鴻海目標價 外資調升 大摩、麥格理分別上修至250元、270元

星宇北美布局 報佳音

鴻海法說會／沒有AI伺服器新舊產品轉換問題 後半年將強勁成長

相關新聞

鴻海秀北美版MODEL C與AI應用成果 揭露全美12州最新布局

全球科技製造服務平台公司鴻海 （2317） 宣布參與美國臺灣形象展 （Taiwan Expo USA）， 在達拉斯現場特...

川普政府洽談入股英特爾…美組晶片國家隊 台積備戰

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾（Intel）事宜，還討論動用晶片法的資金作為部分財源，既能推動...

美施壓台積電移走最新2奈米技術 南科管理局：無法證實

美國施壓逼迫台積電投資設置最先進晶圓廠，傳出確定將移走原已在南科園區規畫投產的2奈米製程。台積電董事長魏哲家宣稱「絕對根...

AI眼鏡複製iPhone爆發路徑？科技巨頭搶攻穿戴新藍海

生成式AI與雲端算力突飛猛進，智慧眼鏡正從概念走向日常裝置。業界看好，未來10年智慧眼鏡會是飆升最快的穿戴式產品，爆發成...

川普政府擬入股英特爾 彭博：輝達、超微恐被迫下單

美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel）。彭博資訊分析，凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能迫使輝達（NVI...

應材財測失色 台鏈氣勢不墜 訂單成長

全球半導體設備龍頭應用材料因中國大陸市場預期不佳，以及經濟環境不確定性，第3季財測低於市場預期，引發市場對產業前景的擔憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。