生成式AI與雲端算力突飛猛進，智慧眼鏡正從概念走向日常裝置。業界看好，未來10年智慧眼鏡會是飆升最快的穿戴式產品，爆發成長路徑類似當年iPhone，全球科技巨頭與台灣供應鏈紛紛搶進，風起雲湧掀起新一波戰局。

智慧眼鏡並非新產品，10年前已出現雛形，但受限技術與應用場景，當時並未真正起飛。近年，Meta與雷朋（Ray-Ban）合作推出搭載AI模型的智慧眼鏡，傳出熱銷突破200萬台；近期再發表Oakley Meta眼鏡，相較第一代眼鏡具備更長續航力與更佳影片拍攝品質，也獲得市場迴響。

智慧眼鏡市場中，Meta取得絕對主導地位，除此之外，中國品牌包括小米、華為、TCL、阿里巴巴等，也陸續加入智慧眼鏡戰場。

台灣品牌宏達電在14日推出首款AI智慧眼鏡VIVEEagle，支援繁體中文操作，搭載AI助理，可啟動翻譯、搜尋、視覺辨識等功能，且100%台灣設計與製造，HTC全球業務副總裁黃昭穎肯定地表示，「VIVEEagle絕對會是HTC史上銷量最大的VIVE裝置」。

Google傳出與三星聯手打造Android XR平台，有望在近期推出首款結合AR與AI的智慧眼鏡；蘋果雖以Vision Pro切入VR領域，但專利與供應鏈動態顯示，正向輕量AI眼鏡延伸，全球科技巨頭風起雲湧，紛紛搶進穿戴新藍海。

AI眼鏡成長速度強勢 2030年市場規模上看億支

據Counterpoint Research調查，2024年全球智慧眼鏡出貨量年增率高達210%，預估2025年將再成長60%，並在2029年前維持逾60%的年複合成長率。另一家研調機構預估，2024年AI/AR眼鏡全球銷售約152萬支，預估至2030年將達9000萬支，成為成長最快的穿戴式產品。

Meta執行長祖克柏強調，「未來若沒有能與AI互動的眼鏡，將在競爭中處於認知劣勢」。隨著語音助理、攝影辨識、AR投影與即時翻譯等功能成熟，智慧眼鏡應用正從消費者日常擴展至企業場景，包括遠端維修、醫療輔助與物流管理等。

廣達董事長林百里次子林宇輝表示，智慧眼鏡的發展就像當年iPhone，在iPhone之前，已推出很多智慧手機，只是一直找不到對的使用者介面；直到賈伯斯（Steve Jobs）把智慧手機使用者介面做到極致化，「AI眼鏡或許也會有類似的一個歷程」。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，十分看好智慧眼鏡在台灣的銷量，預估10年內，台灣市場可能會累計百萬支規模的智慧眼鏡總量。

他分析指出，第一，台灣人求知慾很強，智慧眼鏡幫助「所見即所得」；第二，大家都希望有釋放雙手的體驗，這也是為什麼Meta AI眼鏡會爆紅；第三，台灣戴眼鏡的習慣普遍，智慧眼鏡的滲透率期待值可以更高。

台廠供應鏈實力雄厚 扮演隱形冠軍

智慧眼鏡商機背後，有台灣供應鏈默默支撐，這些隱形冠軍在光學、顯示、感測、散熱與材料等關鍵環節，提供關鍵技術，成為產業推進與升級的重要推手。

AR眼鏡是推動光學鏡頭市場新成長點，玉晶光多年深耕光學鏡頭，為AR眼鏡提供高階鏡頭；亞光則推出Meta Lens超透鏡與全彩照相模組，提升影像品質；達邁以透明聚醯亞胺（PI）薄膜打入智慧眼鏡供應鏈；PCB上游銅箔基板廠騰輝-KY為特定品牌獨家供應lowloss材料；澤米憑藉奈米級光學鍍膜，擔綱智慧眼鏡的精密零件。

傳統眼鏡行迎新商機 隱私疑慮待解

全球最大的眼鏡製造商EssilorLuxottica先前表示，與科技公司Meta合作推出的雷朋Meta智慧眼鏡在2025年上半年銷量增加至3倍，推動公司獲利成長。

宏達電推出首款AI眼鏡和2020EYEhaus精品眼鏡門市合作獨家銷售，為消費者進行驗光、配鏡片等客製化服務。

隨著智慧眼鏡愈來愈普及，將顛覆傳統眼鏡業態，未來眼鏡行不僅販售光學鏡片，還可能成為智慧眼鏡的零售與維護據點，開啟新營運模式。

然而，隨著「所見即所得」搜尋與資料利用成為日常，隱私爭議隨之浮現。消費者擔心智慧眼鏡可能在未經同意下拍攝、收集與分析他人資訊，帶來監控與數據濫用風險。產業界認為，智慧眼鏡要持續成長，除技術與應用突破外，還必須關注更透明且安全的隱私保護機制。