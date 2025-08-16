快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

川普政府擬入股英特爾 彭博：輝達、超微恐被迫下單

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者尹慧中／綜合報導

美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel）。彭博資訊分析，凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能迫使輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者下單給英特爾的壓力，雖能帶給英特爾財務助益，但難以拉近和晶圓代工龍頭台積電（2330）在先進製程表現的差距。

彭博分析師指出，值得注意的是，俄亥俄州晶圓廠被列為協商的優先事項，由於俄亥俄州的政治敏感度高，英特爾先前延後當地的晶圓廠興建計畫已引發不滿。

英特爾是晶片法補助的最大受惠者，除了有85億美元補助款，還能取得110億美元貸款，政府可能入股，將使該公司的政治壓力更加劇，若英特爾在沒有明確客戶承諾下加速建廠，可能違背長期商業利益，但政府當局可能急於看到該計畫快速推動。

台灣產業法人觀察，美國政策推動建立本土半導體供應鏈，需關注美國政府是否會要求其他半導體廠在美國晶圓廠下單，但短期內英特爾晶圓廠良率待提升、產能有限，台積電客戶群轉單意願預期不高，而若美國政府投資英特爾屬實，法人也認為，降低台積電被迫和英特爾IFS合作的壓力，減少技術外流風險。

彭博分析師認為，輝達、超微及高通等晶片業者可能面臨下單給英特爾的壓力，削弱美國晶片設計巨頭的全球競爭力，以換取強化美國製造。

美國 英特爾 晶圓廠

延伸閱讀

台積電創高後股價走勢悶悶的 分析師曝仍將碎步墊高 看好仍有高點

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

傳英特爾延後量產18A製程晶片 外媒解讀：焉知非福

相關新聞

川普政府洽談入股英特爾…美組晶片國家隊 台積備戰

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾（Intel）事宜，還討論動用晶片法的資金作為部分財源，既能推動...

川普政府擬入股英特爾 彭博：輝達、超微恐被迫下單

美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel）。彭博資訊分析，凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能迫使輝達（NVI...

應材財測失色 台鏈氣勢不墜 訂單成長

全球半導體設備龍頭應用材料因中國大陸市場預期不佳，以及經濟環境不確定性，第3季財測低於市場預期，引發市場對產業前景的擔憂...

仁寶強勢登場美台形象展 推可擴充且永續AI伺服器解方

代工大廠仁寶（2324）近日將參加2025美國臺灣形象展 （Taiwan Expo USA 2025），並於展中展示新一...

大陸市場影響 應用材料預期第4季營收下滑

應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）15日發布新聞稿說明，發布2025年7月27日截止的2025會計年度第3季財務報...

小企業也可用AI大哥輝達GPU 中華電信「hicloud AI算力雲」1小時起租

中華電信看好生成式AI熱潮所帶動的企業高效能運算需求，15日正式宣布推出「hicloud AI算力雲」GPU雲端租賃服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。