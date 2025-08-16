川普政府擬入股英特爾 彭博：輝達、超微恐被迫下單

美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel）。彭博資訊分析，凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能迫使輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者下單給英特爾的壓力，雖能帶給英特爾財務助益，但難以拉近和晶圓代工龍頭台積電（2330）在先進製程表現的差距。

彭博分析師指出，值得注意的是，俄亥俄州晶圓廠被列為協商的優先事項，由於俄亥俄州的政治敏感度高，英特爾先前延後當地的晶圓廠興建計畫已引發不滿。

英特爾是晶片法補助的最大受惠者，除了有85億美元補助款，還能取得110億美元貸款，政府可能入股，將使該公司的政治壓力更加劇，若英特爾在沒有明確客戶承諾下加速建廠，可能違背長期商業利益，但政府當局可能急於看到該計畫快速推動。

台灣產業法人觀察，美國政策推動建立本土半導體供應鏈，需關注美國政府是否會要求其他半導體廠在美國晶圓廠下單，但短期內英特爾晶圓廠良率待提升、產能有限，台積電客戶群轉單意願預期不高，而若美國政府投資英特爾屬實，法人也認為，降低台積電被迫和英特爾IFS合作的壓力，減少技術外流風險。

彭博分析師認為，輝達、超微及高通等晶片業者可能面臨下單給英特爾的壓力，削弱美國晶片設計巨頭的全球競爭力，以換取強化美國製造。