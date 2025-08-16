川普政府洽談入股英特爾…美組晶片國家隊 台積備戰
知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾（Intel）事宜，還討論動用晶片法的資金作為部分財源，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的政治壓力，打造川普對晶片在美國公司製造的「半導體國家隊」，激勵英特爾股價14日上漲，15日早盤漲逾4%。
綜合彭博資訊、華爾街日報（WSJ）及英國金融時報（FT）報導，川普日前與陳立武會面時，討論到由美國政府出資入股英特爾的構想，協議架構可能仿效國防部7月宣布入股美國稀土生產商MP原料公司的模式，涵蓋股權投資、保證購買、貸款與民間融資及政府合夥等方式。美國政府潛在的入股規模尚不得而知，仍有很高的不確定性。
英特爾獲得政府注資，陳立武將繼續掌舵，有助緩解財務壓力並吸引客戶。CFRA分析師莘諾認為，政府加強參與大幅提振美國晶片製造，也可能要求美國晶片設計業者運用英特爾的美國設施生產。白宮表示，除非政府正式宣布，否則任何對於假設協議的討論純屬臆測。英特爾也拒絕評論。
台灣半導體業觀察，以美國製造的思維來看，英特爾具備國家隊的身份，確立其產業地位，但是否意味能在品牌或晶圓代工業務出頭天，仍是未知數。
英特爾至今仍是個人電腦中央處理器（CPU）霸主，但近年面臨超微在市占率蠶食鯨吞，後起的高通等對手也步步進逼。
在AI加速器市場，英特爾發展落後於競爭對手。輝達登上AI霸主地位，超微正積極追趕，兩者已各自公布相關產品發展藍圖，英特爾聲勢卻仍不振。晶圓代工部分遠遜於台積電（2330），超微執行長蘇姿丰日前更表示，從台積電美國亞利桑那州廠取得的晶片，成本比台灣生產的「高出逾5%、低於20%」，但是值得。
法人分析，若消息屬實，台積電被迫與英特爾晶圓代工合作的壓力大減，技術外流風險降低，對台積電仍屬正面。但後續美國持續建立本土半導體供應鏈，中長期要關注美國政府是否會要求其他半導體廠在美國晶圓廠下單。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言