川普政府洽談入股英特爾…美組晶片國家隊 台積備戰

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾（Intel）事宜，還討論動用晶片法的資金作為部分財源，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的政治壓力，打造川普對晶片在美國公司製造的「半導體國家隊」，激勵英特爾股價14日上漲，15日早盤漲逾4%。

綜合彭博資訊、華爾街日報（WSJ）及英國金融時報（FT）報導，川普日前與陳立武會面時，討論到由美國政府出資入股英特爾的構想，協議架構可能仿效國防部7月宣布入股美國稀土生產商MP原料公司的模式，涵蓋股權投資、保證購買、貸款與民間融資及政府合夥等方式。美國政府潛在的入股規模尚不得而知，仍有很高的不確定性。

英特爾獲得政府注資，陳立武將繼續掌舵，有助緩解財務壓力並吸引客戶。CFRA分析師莘諾認為，政府加強參與大幅提振美國晶片製造，也可能要求美國晶片設計業者運用英特爾的美國設施生產。白宮表示，除非政府正式宣布，否則任何對於假設協議的討論純屬臆測。英特爾也拒絕評論。

台灣半導體業觀察，以美國製造的思維來看，英特爾具備國家隊的身份，確立其產業地位，但是否意味能在品牌或晶圓代工業務出頭天，仍是未知數。

英特爾至今仍是個人電腦中央處理器（CPU）霸主，但近年面臨超微在市占率蠶食鯨吞，後起的高通等對手也步步進逼。

在AI加速器市場，英特爾發展落後於競爭對手。輝達登上AI霸主地位，超微正積極追趕，兩者已各自公布相關產品發展藍圖，英特爾聲勢卻仍不振。晶圓代工部分遠遜於台積電（2330），超微執行長蘇姿丰日前更表示，從台積電美國亞利桑那州廠取得的晶片，成本比台灣生產的「高出逾5%、低於20%」，但是值得。