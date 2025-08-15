仁寶強勢登場美台形象展 推可擴充且永續AI伺服器解方

代工大廠仁寶（2324）近日將參加2025美國臺灣形象展 （Taiwan Expo USA 2025），並於展中展示新一代「AI伺服器」系列產品。此次展出核心系統包含高密度AI伺服器SG720-2A及極致可擴充的AI平台SX420-2A，充分展現仁寶在智慧運算、模組化設計與永續資料中心解決方案方面的深厚實力。新平台專為應對AI訓練、推論與高效能運算（HPC）等日益增長的運算需求所設計，進一步鞏固仁寶於全球AI基礎建設市場的策略地位。

SG720-2A：搭載 AMD Instinct MI350 系列的高密度 AI 伺服器

仁寶指出，SG720-2A採用先進的AMD（超微） Instinct MI350 平台，具備業界領先的運算效能與能源效率，專為大規模AI模型訓練、推論及HPC應用而打造。單一系統可支援最多八張MI350X / MI355X GPU，並透過PCIe Gen5與AMD Infinity Fabric高速互連技術，實現高頻寬與低延遲的系統內部通訊。機體採模組化架構設計，支援熱插拔的PCIe插槽，提供高維修性與操作靈活性，有效降低系統停機時間。

而仁寶團隊為了讓這款SG720-2A AI伺服器，能夠因應「高功耗元件」的散熱需求，也為其提供了「雙相式直接液冷（Dual-Phase DLC）」的選項。而仁寶也與ZutaCore合作，導入其HyperCool技術進行測試，局部PUE可低至 1.01，能源效率相較傳統液冷系統提升達5%。

這款產品具有多項亮點，支援最多8張AMD Instinct MI350X / MI355X GPU，適用於AI模型訓練、推論及高效能計算（HPC）。它採用PCIe Gen5與AMD Infinity Fabric高速互連架構，確保高效能運作。此外，產品與主流AI軟體生態系相容，包括ROCm、PyTorch和 TensorFlow，方便用戶進行開發與應用。為了強化熱管理與節能表現，產品可選配雙相式DLC液冷系統，並支援EIA 19吋與ORv3 21吋機櫃安裝，提供靈活的安裝選擇。

SX420-2A：搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 的極致可擴充 AI 平台

SX420-2A為仁寶全新旗艦級AI伺服器，採用NVIDIA（輝達） MGX模組化架構設計，支援最多八張NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs，專為AI推論、圖形渲染、影像處理與HPC等高效能運算應用而設計。每張GPU配備96GB GDDR7記憶體與被動式散熱模組，在進行密集運算任務時仍能維持穩定效能與高能源效率，全面提升資料中心的運算密度與應用擴充性。

這款產品的亮點包括：最多支援8張NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPUs，每張GPU 配備96GB GDDR7記憶體並採用被動式散熱設計，適合用於Agentic AI、高效能計算（HPC）、圖形與影音處理等多種工作負載。此外，該產品採用NVIDIA MGX架構，提供高度彈性的配置選項，並支援EIA 19吋與ORv3 21吋標準機櫃。

隨著仁寶持續深化其AI基礎架構產品布局，SG720-2A與SX420-2A不僅體現其對高效能、模組化設計與永續運算的堅定承諾，更進一步加速推動智慧運算創新，助力各產業與企業級AI應用全面升級。透過攜手全球頂尖的生態系夥伴，仁寶正全力建構未來資料中心的新標準。