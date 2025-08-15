大陸市場影響 應用材料預期第4季營收下滑
應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）15日發布新聞稿說明，發布2025年7月27日截止的2025會計年度第3季財務報告。
應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「應用材料公司第3季財務表現創下歷史新高，並有望在2025會計年度實現連續六年營收成長。我們目前正處於總體經濟和政策高度變動的環境中，導致短期內的不確定性增加、可預見性降低，包括對我們中國市場業務的影響。儘管如此，我們仍對半導體產業和應材的長期成長機會深具信心。」
應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「我們預期應材第4季營收將出現下滑，主要受到中國市場產能調整，以及領先客戶因市場集中度和晶圓廠建置時程所導致的需求波動影響。我們正憑藉穩健的供應鏈、全球製造布局和深厚的客戶關係，靈活因應近期的不確定性。」
