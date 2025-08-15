快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

大陸市場影響 應用材料預期第4季營收下滑

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）15日發布新聞稿說明，發布2025年7月27日截止的2025會計年度第3季財務報告。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「應用材料公司第3季財務表現創下歷史新高，並有望在2025會計年度實現連續六年營收成長。我們目前正處於總體經濟和政策高度變動的環境中，導致短期內的不確定性增加、可預見性降低，包括對我們中國市場業務的影響。儘管如此，我們仍對半導體產業和應材的長期成長機會深具信心。」

應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「我們預期應材第4季營收將出現下滑，主要受到中國市場產能調整，以及領先客戶因市場集中度和晶圓廠建置時程所導致的需求波動影響。我們正憑藉穩健的供應鏈、全球製造布局和深厚的客戶關係，靈活因應近期的不確定性。」

營收 晶圓廠

延伸閱讀

Jaguar全新車款價格比想像中便宜 但一般國家竟然買不到？

MLB／「賽道經典賽」跨界賽車場 打1局因雨延賽

美對等關稅公布！三三會林伯豐：只要超過15% 對台灣衝擊非常大

黑天鵝頻飛　陸上半年黃金零售投資消費創新高

相關新聞

台積電啟動CoPoS新封裝平台！2028年量產、13家台廠搶進供應鏈

晶圓代工龍頭台積電（2330）持續深化先進封裝技術，正式推出全新平台「CoPoS（Chip-on-Panel-on-Su...

大陸市場影響 應用材料預期第4季營收下滑

應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）15日發布新聞稿說明，發布2025年7月27日截止的2025會計年度第3季財務報...

小企業也可用AI大哥輝達GPU 中華電信「hicloud AI算力雲」1小時起租

中華電信看好生成式AI熱潮所帶動的企業高效能運算需求，15日正式宣布推出「hicloud AI算力雲」GPU雲端租賃服務...

台企銀銀髮樂齡學堂結合布袋戲走入地方社區 宣導強化長者防詐觀念

為強化社區民眾防詐觀念並支持傳統藝術文化，台企銀（2834）設立的「銀髮樂齡學堂」各據點辦理布袋戲表演活動，於劇情中融入...

TSSA 成立「智慧機器人應用 SIG」 加速智慧機器人應用落地

智慧機器人被視為台灣科技產業邁向下一階段的關鍵引擎。台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solut...

麗臺前進自動化大展 展示三大關鍵應用

麗臺（2465）將於「2025台北國際自動化工業大展」展示三大關鍵應用，涵蓋自動化五面檢測AI視覺辨識、地端AI Age...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。