小企業也可用AI大哥輝達GPU 中華電信「hicloud AI算力雲」1小時起租

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信示意圖。圖／中華電信提供
中華電信看好生成式AI熱潮所帶動的企業高效能運算需求，15日正式宣布推出「hicloud AI算力雲」GPU雲端租賃服務，提供NVIDIA GPU雲端算力資源，以多元規格與彈性租期為主要特色，首創提供切片GPU規格，突破市場普遍需租用整機限制，搭配中華電信自主研發的AI算力平台，協助企業快速部署AI訓練與推論環境，加速智慧應用轉型與落地。

中華電信指出，有別於市場上需一次性承租整台伺服器（8顆GPU）的高門檻，「hicloud AI算力雲」運用 NVIDIA MIG（Multi-Instance GPU，多執行個體GPU）技術，將單顆GPU劃分為獨立的切片組合，各切片具備專屬的運算核心、記憶體與快取。

中華電信認為，因為彈性規格，因此使用者可依據模型訓練規模與預算，選擇租賃1/4或1/2切片GPU，或採用1、2、4、8片GPU的方案；加上大幅降低企業前期的硬體投資成本，避免因模型導入不確定性所造成的資源浪費，有效兼顧效能與成本效益 ；此外，雲端 AI 平台即開即用，提升環境部署效率。

中華電信強調，「hicloud AI算力雲」以PaaS（Platform as a Service）型態提供服務。開發人員無需設定與安裝繁雜的底層系統，僅需透過直覺的網頁介面，即可完成模型訓練、推論、專案管理與團隊協作等操作。此模式能有效降低開發團隊的技術門檻與溝通成本，加速AI模型的開發時程。

考量AI模型快速迭代與專案需求， 中華電信指出，本服務採以時計費的彈性租期設計，最低1小時即可起租，讓企業能更靈活地掌握研發節奏與預算配置。即日起推出短期促銷優惠，首次申租hicloud AI算力雲的客戶，享有前3個月牌價65折，第4個月起8折優惠，以親民價格降低申租門檻，加速企業進入開發流程，推動AI創新落地與產業數位轉型。

中華電信「hicloud AI算力雲」藉由彈性規格、即租即用等優勢，協助政府機關與企業以更低門檻、更高效率投入AI應用開發，實現智慧應用快速落地。相關服務詳情，歡迎來電洽詢中華電信 (客服專線：0800-080-123)，搶先體驗快速部署、立即上線的雲端算力服務，掌握技術先機。

AI GPU 中華電信

