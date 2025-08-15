聽新聞
台企銀銀髮樂齡學堂結合布袋戲走入地方社區 宣導強化長者防詐觀念
為強化社區民眾防詐觀念並支持傳統藝術文化，台企銀（2834）設立的「銀髮樂齡學堂」各據點辦理布袋戲表演活動，於劇情中融入常遇見的詐騙手法，透過劇情引導讓社區長者理解並防範詐騙，台企銀防詐專責副總經理曾國樑共同到場參與互動，以寓教於樂方式，加深社區長輩的防詐騙知識。
台企銀連續2年邀請「台北木偶劇團」、「不貳偶劇」及「長義閣掌中劇團」等劇團，前進全台各地「銀髮樂齡學堂」據點演出，針對年長者設計，以銀髮族的角度看待當前的詐騙行為，同時引導長輩們有自我求證、求助的觀念，以保持警惕避免掉入詐騙陷阱，劇情適合老幼共學一同觀看，在溫馨互動中傳承智慧與文化。
台企銀支持傳統藝術，積極推廣布袋戲文化，活動在演師活潑有趣的引導下，長輩一同學習敲打或了解布袋戲基本動作，藉以鍛練手指靈活度，也讓許多長者回憶起布袋戲帶來的美好記憶，增進彼此間的互動及參與感，並於演出後進行防詐騙有獎徵答，再次加深大眾印象。
為提高全民防詐意識，台企銀於今年規劃超過150場識詐宣導講座，並持續深化與警方及各界合作，近期與內政部警政署刑事警察局簽署《反詐騙合作意向書（MOU）》，建立跨機構合作機制，另攜手中華電信、全盈+PAY、精誠資訊等建立「SIM卡交換詐欺聯防機制」，整合實體與數位流程，加入AI科技阻詐，全面升級防詐措施。
台企銀持續提升銀髮照護及推動藝文教育，同時結合金融知識宣導及防詐觀念，實踐企業社會責任，協助社區提供在地長者健康促進、快樂學習及幸福共餐等服務，落實永續發展目標。
