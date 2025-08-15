快訊

麗臺前進自動化大展 展示三大關鍵應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
麗臺將於「2025台北國際自動化工業大展」展示三大關鍵應用，涵蓋自動化五面檢測AI視覺辨識、地端AI Agent智慧管理及數位孿生模擬訓練，全面展現AI深度融入製造業核心場景的實際成果。麗臺／提供
麗臺（2465）將於「2025台北國際自動化工業大展」展示三大關鍵應用，涵蓋自動化五面檢測AI視覺辨識、地端AI Agent智慧管理及數位孿生模擬訓練，全面展現AI深度融入製造業核心場景的實際成果。麗臺結合自研AIDMS AI開發管理平台與NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU，強化高密度視覺運算、多模型融合應用與地端大型語言模型（LLM）軟硬體部署，完美回應製造業對即時運算與資安的嚴苛需求，打造高效、安全且具擴展性的AI核心架構，協助企業從傳統自動化躍升為全面AI驅動的智慧製造。

在智慧製造的第一線，麗臺與GIT全球儀器攜手，展示整合VLM多模態OCR技術與多模型融合應用的AI五面外觀檢測解決方案。此技術不僅可高精度辨識各種非標準物件與文字標示，更透過整合機械手臂，實現全自動五面全檢與分流流程，大幅簡化產線作業，提升生產效率。

AIDMS平台支援快速客製模型訓練，僅需少量資料即可部署AI於實際生產線；文字辨識應用，無需蒐集樣本即可達成高準確率辨識，有效降低導入門檻，展現AIDMS在AI視覺應用的高彈性與實用效能。

除了產線導入AI，企業在知識管理與跨部門協作上同樣存在大量痛點，例如：內部文件散落、產品與報價資料難以查詢、報表彙整繁瑣等問題。麗臺科技與跨國AI公司iKala合作推出「製造業地端部署 AI Agent 解決方案」，將於活動現場展示AI Assistant應用，透過AI重塑企業智慧管理模式。

此方案採用麗臺高效能WS650迷你工作站，體積精巧，卻具備伺服器等級的運算效能，搭載兩張 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition GPUs，總計提供192GB GPU記憶體，結合AIDMS與iKala所提供的語言模型、RAG架構與對話式AI agent操作介面，能協助企業在公司內快速部署多個AI代理任務，且支援不同部門並行運作，全面提升智慧管理效率。

在地端AI agent應用場景上，iKala Nexus平台提供兩大核心應用模組，AI Assistant協助企業打造智慧問答助理，快速查詢產品、法規與操作流程；AI Analyst整合內部數據自動生成報表，支援銷售與庫存分析。結合WS650所建構的地端LLM環境，可依據不同需求動態分配GPU資源，實現企業內部知識存取與數據分析的即時化與自動化。更重要的是，地端部署能確保數據不出廠，全面強化資安防護、降低網路延遲，滿足產業對資料主權的高度要求。

