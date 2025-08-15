群聯Q2純益年減近七成！早盤觸及跌停…看好邊緣AI催動NAND新一波漲勢

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）14日召開法說會，坦言新台幣大幅升值衝擊整體獲利，第2季業外匯損高達13.45億元，導致稅後純益僅7.45億元，季減34.7%、年減近七成，明顯低於市場預期，衝擊投資信心。

15日早盤股價重挫，以522元開出後迅速走低，上午10點左右一度觸及跌停價491.5元，最新報價為493.5元，跌幅達9.62%，顯示市場對匯損侵蝕獲利的疑慮仍未消散。

儘管短期匯損導致財報亮點不足，但執行長潘健成在法說會中釋出正面展望。他指出，第3季NAND原廠持續調漲價格，反映市場供需關係健康，加上載板短缺未解，NAND控制晶片與模組仍面臨供應緊張，有望推升報價與毛利回溫。

展望下半年，群聯聚焦於Client SSD、手機儲存控制器與模組等高需求市場，企業級SSD設計案亦已打入多家美中儲存大廠。車用市場則在半年內拓展10件以上專案，涵蓋ADAS與車載娛樂等應用，挹注高毛利營收。

潘健成進一步預告，2026年NAND原廠資本支出增幅恐不足15%，遠低於歷年平均水準，若邊緣AI應用快速成長，供需缺口恐擴大，市場將可能面臨缺貨風險，有利價格持穩走揚。

此外，隨著美光（Micron）退出手機NAND市場，群聯看好能承接其部分市占，進一步鞏固在中國手機品牌的供應角色，並擴大全球出貨版圖。

公司強調，已提前因應匯率波動與載板供應挑戰，並持續推進PCIe Gen5、Gen6控制器與AI PC應用解決方案，預期在產業重組與技術升級帶動下，2026年營運動能有望延續成長。