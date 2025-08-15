群聯Q2純益年減近七成！早盤觸及跌停…看好邊緣AI催動NAND新一波漲勢
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）14日召開法說會，坦言新台幣大幅升值衝擊整體獲利，第2季業外匯損高達13.45億元，導致稅後純益僅7.45億元，季減34.7%、年減近七成，明顯低於市場預期，衝擊投資信心。
15日早盤股價重挫，以522元開出後迅速走低，上午10點左右一度觸及跌停價491.5元，最新報價為493.5元，跌幅達9.62%，顯示市場對匯損侵蝕獲利的疑慮仍未消散。
儘管短期匯損導致財報亮點不足，但執行長潘健成在法說會中釋出正面展望。他指出，第3季NAND原廠持續調漲價格，反映市場供需關係健康，加上載板短缺未解，NAND控制晶片與模組仍面臨供應緊張，有望推升報價與毛利回溫。
展望下半年，群聯聚焦於Client SSD、手機儲存控制器與模組等高需求市場，企業級SSD設計案亦已打入多家美中儲存大廠。車用市場則在半年內拓展10件以上專案，涵蓋ADAS與車載娛樂等應用，挹注高毛利營收。
潘健成進一步預告，2026年NAND原廠資本支出增幅恐不足15%，遠低於歷年平均水準，若邊緣AI應用快速成長，供需缺口恐擴大，市場將可能面臨缺貨風險，有利價格持穩走揚。
此外，隨著美光（Micron）退出手機NAND市場，群聯看好能承接其部分市占，進一步鞏固在中國手機品牌的供應角色，並擴大全球出貨版圖。
公司強調，已提前因應匯率波動與載板供應挑戰，並持續推進PCIe Gen5、Gen6控制器與AI PC應用解決方案，預期在產業重組與技術升級帶動下，2026年營運動能有望延續成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言