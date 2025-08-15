快訊

TSSA成立「智慧機器人應用SIG」 加速智慧機器人多領域應用落地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TSSA成立成立「智慧機器人應用SIG」。左起為台南市科長徐慶文、華碩總經理王恒聰、數位發展部部長黃彥男、台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓、台南市主任陳冠中。圖／TSSA提供
TSSA成立成立「智慧機器人應用SIG」。左起為台南市科長徐慶文、華碩總經理王恒聰、數位發展部部長黃彥男、台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓、台南市主任陳冠中。圖／TSSA提供

智慧機器人被視為台灣科技產業邁向下一階段的關鍵引擎。台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solutions Alliance；TSSA）近日召開第 55 次聯盟會議，全體會員一致通過成立 「智慧機器人應用SIG」，以整合產業資源，推動智慧機器人跨領域應用與產業鏈發展。

TSSA秘書長陳守玉指出，「智慧機器人應用SIG」將由台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓與台南市副市長趙卿惠共同擔任指導委員會總召集人；華碩機器人暨智慧應用總經理王恒聰則出任SIG召集人。該SIG設立「場域應用組」、「零組件組」、「驗證測試組」及「產業落地組」，以智慧城市垂直應用為核心，聚焦「場域應用落地」與「商業模式創新」。

目前已有多家具代表的企業表達參與意願：Sigma Robotics、大根電子、女媧創造、中冠資訊、宇隆科技、攸泰科技、亞旭電腦、佳研智能、和椿科技、季河資訊、研華、海量數位、博鈞科技、華碩電腦、微星科技、新漢、盟立、達明機器人、酷博樂、緯創資通、穎漢、薪威科技等，涵蓋智慧機器人關鍵零組件、系統整合、應用開發及市場推廣等多元領域。

王恒聰表示，智慧機器人的發展不僅依賴技術研發，更需要多元且完整的應用場域驗證，作為產品優化與商業模式創新的基石。SIG 亦將作為產業交流與合作平台，呼應行政院「智慧機器人產業推動方案」、以及經濟部與國科會的研發策略目標。台南市擁有完善的智慧城市實證環境，與產業需求高度契合，再加上柳營科技園區的地理與產業優勢、工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」、及台南沙崙「機器人研究中心」的研發能量，將吸引更多廠商進駐台南工業園區，加速南台灣智慧機器人產業聚落成形，推動智慧城市產業邁向新里程碑。他強調，政策支持、技術突破與市場需求必須形成三方協同，才能推動產業加速成長。

未來智慧機器人將成為AI CITY的重要載具，既能為國家經濟注入新動能，也能為少子高齡化社會提供永續發展的解決方案。智慧機器人應用SIG將於明年3月結合「智慧城市展暨淨零城市展」，規劃「機器人創新應用互動主題區」，並舉辦國際趨勢與技術論壇，快速聚集台灣智慧機器人應用的創新能量，開啟產業發展新篇章。

