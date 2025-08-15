美國川普政府擬入股英特爾 法人看對台積電兩大影響
外電報導傳出美國川普政府考慮入股Intel(INTC US，目的強化財務、重啟俄亥俄州新廠計畫，激勵盤中股價漲 +7.38%，法人則分析美國政府過去罕有購入私營企業股份，對台積電（2330）有兩大影響。
法人分析，對台積電影響若消息屬實，台積電被迫與Intel晶圓代工合作機會大減，其次技術外流風險降低，對台積電仍屬正面。
後續觀察方面，法人分析，聯邦政府成為股東後，後續美國政策方向持續建立本土半導體供應鏈。需關注美國政府是否會要求其他半導體廠在美國晶圓廠下單。
