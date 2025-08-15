快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

美國川普政府擬入股英特爾 法人看對台積電兩大影響

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
知情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜。歐新社
知情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜。歐新社

外電報導傳出美國川普政府考慮入股Intel(INTC US，目的強化財務、重啟俄亥俄州新廠計畫，激勵盤中股價漲 +7.38%，法人則分析美國政府過去罕有購入私營企業股份，對台積電（2330）有兩大影響。

法人分析，對台積電影響若消息屬實，台積電被迫與Intel晶圓代工合作機會大減，其次技術外流風險降低，對台積電仍屬正面。

後續觀察方面，法人分析，聯邦政府成為股東後，後續美國政策方向持續建立本土半導體供應鏈。需關注美國政府是否會要求其他半導體廠在美國晶圓廠下單。

美國 川普 台積電 晶圓廠 英特爾

延伸閱讀

川普：即使習近平不高興 仍將盡力救黎智英

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

雙普會登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

相關新聞

宏達電AI眼鏡出擊 預計9月開賣、售價15,600元起

宏達電（HTC）昨（14）日宣布推出首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，號稱100%台灣設計與製造，可通話、攝影、...

蘋果攻機器人 鴻家軍振奮 桌上型、人形產品最快後年亮相

蘋果機器人布局催速，最快2027年推出首款桌上型機器人，後續可望還有人形機器人接棒，作為AI策略核心產品。業界預期，鴻海...

TSSA成立「智慧機器人應用SIG」 加速智慧機器人多領域應用落地

智慧機器人被視為台灣科技產業邁向下一階段的關鍵引擎。台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solut...

美國川普政府擬入股英特爾 法人看對台積電兩大影響

外電報導傳出美國川普政府考慮入股Intel(INTC US，目的強化財務、重啟俄亥俄州新廠計畫，激勵盤中股價漲 +7.3...

旺宏盧志遠獲「華人諾貝爾獎」

旺宏（2237）昨（14）宣布，總經理盧志遠獲得被譽為「華人諾貝爾獎」的「未來科學大獎」中，「數學與計算機科學獎」肯定，...

宏達電AI眼鏡對話模式...台灣味十足

宏達電（HTC）進軍AI智慧眼鏡市場，處女作VIVE Eagle標榜針對台灣人量身打造，與目前全球智慧眼鏡龍頭Meta的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。