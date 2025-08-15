南投縣導入 AI 永續數位管理系統 打造智慧治理新典範

南投縣政府近期啟動「南投縣計畫數位管理系統」建置計畫，希望透過人工智慧(AI)，整合各局處計畫專案資訊，透過視覺化數據與永續發展指標，向民眾展現南投縣在永續治理的成效，而各局處也可以透過系統進行計畫整合與執行建議，全面落實智慧治理。

建置這項數位管理系統，主要為落實縣長許淑華「科技服務‧智慧治理」、「數位跨域‧創新無限」的施政願景，南投縣政府積極推動縣政創新轉型，強化縣政府各局處對AI科技的應用理解與實務操作能力。

縣府計畫處長邱紹偉指出，新系統具備智慧化管理功能，透過系統將各局處預算專案成果自動生成圖表與AI分析，對應聯合國永續發展目標SDGs17項指標，進一步轉化為「南投縣永續指標地圖」。

邱紹偉表示，縣府藉此可協助各局處單位確實掌握預算投入熱區、政策資源分布與永續發展傾向，提升政策治理的系統性與透明度。

民眾可透過系統的互動式地圖與下拉式查詢功能，選擇鄉鎮別或特定指標類別，即時查詢南投縣各地區計畫數量、經費分布及成果類型，促進政策資訊公開與居民參與程度。

此外，系統能在政府局處計畫政策賦能上，自動產出AI分析報告，提供行動方案與政策建議，減輕同仁在業務執行、整合與交接上的負擔，提升計畫管理效率與決策品質。