鴻海比較快？GB300機櫃預告準備量產 3理由解法人空窗期疑問

廣達透露GB300預計第3季末量產，在此之前將有新舊平台交替效應，法人解讀是7~8月AI伺服器出貨將放緩，9月再回升，但鴻海（2317）法說會14日舉行，輪值CEO（集團中央園區長）楊秋瑾初登場台風穩健俐落，一開頭就直言下一代機櫃（GB300）現已經準備生產，有新單也有新客戶，3理由破解法人憂心「空窗期」疑慮。

伺服器大廠廣達預告7～8月出貨有新舊平台交替期，但鴻海則強調已將準備生產，無空窗期，兩大廠進度差異引發法人關注。對此楊秋瑾以3理由：1. 新品8月準備量產（暗指比同業都早），2. 新平台拿到新客戶，3. 舊客戶拿到新訂單，解釋鴻海沒有空窗期。

楊秋瑾表示，每一次AI伺服器的迭代都是鴻海的新機會，可以獲取新客戶及新訂單。

GB300將在下半年推出，AI伺服器機櫃市占率似乎出現挪移，廣達預告GB200的生產曲線有助於GB300量產，預告新品將在第3季末推出，但新平台推出將有新舊交替期，但鴻海則信心滿滿預告本季沒有新舊平台交換期或陣痛期。

鴻海AI伺服器機櫃預估本季出貨年增率300%，雲端伺服器出貨年增170%，對比第2季度僅年增60%。且楊秋瑾強調出貨會一季比一季增加，客戶對現在的產品及下一代產品都有強勁需求，原因是生產組裝跟機櫃測試出現重大突破及良率提升，對比GB200量產前夕市場盛傳機櫃測試不過傳言四起，顯然GB300量產已無此問題。

楊秋瑾表示，目前鴻海在美國12州都有據點，除德州跟威州生產伺服器，持續擴大產能及生產液冷產品。現在加州跟俄亥俄州也將為雲端網路準備相關產能，總計美國投資超過15億美元，楊秋瑾表示，隨市場規模擴大，鴻海產能提升，鴻海的AI伺服器的市占率也將提升。

富邦投顧預估鴻海雲端網路產品（伺服器）第2季營收占比41%，推算第3季度將達70%，單季營收將超過2.5兆元。