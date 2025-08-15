陸蘋鏈卡關 聯詠恐掃到颱風尾

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

大陸面板龍頭京東方OLED面板面臨被美國國際貿易委員會（ITC）實施為期14年八個月的有限排除令，不僅牽動蘋果OLED面板供應板塊，台灣IC設計二哥聯詠（3034）生產的驅動IC綁著京東方OLED面板出貨蘋果，隨著京東方恐遭長期禁銷美國，業界憂心聯詠也將受拖累。

京東方在2020年第4季切入蘋果供應鏈，以OLED面板獲得蘋果訂單，並搭配聯詠的驅動IC一起出貨，讓聯詠成為蘋果終端產品導入OLED面板後，唯一躋身蘋果顯示器相關供應鏈的台廠。

隨著京東方此次面臨OLED產品長期禁銷美國，牽動聯詠後續供應蘋果狀況。

法人認為，目前聯詠亮點產品之一是OLED觸控與驅動整合IC（TDDI），並已搶先卡位。

展望後市，聯詠總經理王守仁先前表示，大陸補貼和美國關稅提前拉貨效應逐步減緩，市場氣氛趨於觀望，客戶下單比較保守，加上新台幣匯率可能持續升值，預期第3季營收將較第2季再下滑，約237億至247億元，毛利率34%至37%。

王守仁指出，第3季筆記型電腦需求將較第2季略增，電視和車用市場需求持平，平板電腦和監視器需求將下滑。手機方面，大陸市場需求將減少，大陸以外的市場則有季節性備貨需求。

蘋果攻機器人 鴻家軍振奮 桌上型、人形產品最快後年亮相

蘋果機器人布局催速，最快2027年推出首款桌上型機器人，後續可望還有人形機器人接棒，作為AI策略核心產品。業界預期，鴻海...

宏達電AI眼鏡出擊 預計9月開賣、售價15,600元起

宏達電（HTC）昨（14）日宣布推出首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，號稱100%台灣設計與製造，可通話、攝影、...

旺宏盧志遠獲「華人諾貝爾獎」

旺宏（2237）昨（14）宣布，總經理盧志遠獲得被譽為「華人諾貝爾獎」的「未來科學大獎」中，「數學與計算機科學獎」肯定，...

宏達電AI眼鏡對話模式...台灣味十足

宏達電（HTC）進軍AI智慧眼鏡市場，處女作VIVE Eagle標榜針對台灣人量身打造，與目前全球智慧眼鏡龍頭Meta的...

蘋果攻機器人 全新、宏捷科、穩懋跟著火

蘋果機器人呼之欲出，正在開發中的人形機器人「ARMOR」帶來更大的含金量，提供關鍵元件的全新、宏捷科、穩懋等台廠迎來大商...

京東方OLED面板遭判禁銷美 陸蘋鏈卡關 聯電撿到槍

韓聯社報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定大陸面板龍頭京東方侵犯南韓三星顯示器公司（Samsung...

