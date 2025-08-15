京東方OLED面板遭判禁銷美 陸蘋鏈卡關 聯電撿到槍

韓聯社報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定大陸面板龍頭京東方侵犯南韓三星顯示器公司（Samsung Display）的商業機密，對京東方的OLED面板實施為期14年八個月的有限排除令，期間內禁止銷美，恐導致蘋果OLED螢幕供應出現板塊挪動。

業界指出，三星顯示器、樂金顯示器（LGD）、京東方都是現階段蘋果OLED螢幕供應商，用於iPhone等終端產品。京東方OLED面板恐面臨長期無法銷美，意味蘋果在美國市場終端裝置搭載的螢幕都不會搭載京東方OLED，改由三星顯示器、樂金顯示器提供，相關消息激勵樂金顯示器股價勁揚。

京東方OLED螢幕遭禁 圖／經濟日報提供

業界分析，這次蘋果OLED螢幕供應板塊挪動，三星有可能增加OLED顯示器驅動IC量產，三星相關晶片委由聯電（2303）代工，隨三星增產，聯電意外撿到槍。

報導指出，三星顯示器2023年10月31日向ITC提出京東方侵權申訴。韓媒報導，ITC認定京東方非法獲取並利用三星顯示器的OLED相關商業機密，造成後者實質損失及受到嚴重威脅。

ITC對京東方的OLED螢幕實施為期14年八個月的有限排除令，並禁止京東方中國大陸總部和美國法人在美國進行行銷、銷售、宣傳等一切活動。

業內人士分析，ITC認為京東方確實違規，透過挖角員工獲得機密等情節重大，推翻初裁結果的可能性很低，一旦禁令生效，等於京東方在美國面板布局將受到嚴重衝擊，三星得以強化在OLED市場的領先優勢。

美中科技戰已持續經年，美國監管機構對大陸企業的審查與制裁力道逐漸加重。京東方也是蘋果手機供應鏈成員，根據研究機構UBI Research數據，京東方供貨iPhone占比約22.7%，若無法供貨，三星與LGD將成為大贏家。

在此態勢下，業界看好晶圓代工業者聯電受惠，因三星在OLED顯示器驅動IC（DDI）上與聯電合作，包括量產28奈米到45奈米成熟製程的OLED DDI晶圓產能，三星後續的滲透率和市場占有率有望擴大，有助於支撐聯電成熟製程產能利用率。