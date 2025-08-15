蘋果攻機器人 全新、宏捷科、穩懋跟著火

蘋果機器人呼之欲出，正在開發中的人形機器人「ARMOR」帶來更大的含金量，提供關鍵元件的全新（2455）、宏捷科、穩懋等台廠迎來大商機。

根據「ARMOR」的示範影片，其具備高精度避障系統與感測技術，動作幾乎與真人相似，關鍵在於搭配多達40個的飛時測距（ToF）元件。

台廠中，全新、穩懋、宏捷科均有能力供應ToF，而且已是蘋果現有關鍵ToF協力廠，有望跟進大咬蘋果機器人商機。

蘋果先前已導入ToF，最早用於iPhone X的人臉辨識功能，迄今iPhone 16系列持續導入。

不同的是，一支iPhone僅使用三個ToF，「ARMOR」則大增逾十倍、用了多達40個ToF，隨著人形機器人聲勢水漲船高，帶動ToF需求看俏。

法人分析，從產業鏈觀察，全新負責上游磊晶材料，而穩懋、宏捷科則是負責下游ToF元件的代工，並且主要以生產垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）為主，若蘋果的解決方案成為未來人形機器人的主流技術，有望為台廠帶來可觀商機。

供應鏈指出，如果一個人形機器人至少需要40個ToF，未來若人形機器人與智慧手機一樣普及，市場對ToF需求可觀，而且人形機器人的ToF規格將高於手機，有助於拉高供應商毛利率表現。