蘋果攻機器人 鴻家軍振奮 桌上型、人形產品最快後年亮相

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者劉芳妙／綜合報導
AI機器人示意圖。AI生成
蘋果機器人布局催速，最快2027年推出首款桌上型機器人，後續可望還有人形機器人接棒，作為AI策略核心產品。業界預期，鴻海集團是蘋果衝刺機器人的大贏家，由鴻海（2317）取得代工訂單，鴻準供應機殼與機構件等關鍵元件。

彭博報導，蘋果正規劃以一系列新產品重返AI戰場，涵蓋機器人、擬真人版Siri、附螢幕的智慧音箱以及家用監控攝影機。業界指出，當中最受關注的當屬機器人。

蘋果人形機器人呼之欲出 圖／經濟日報提供
彭博引述知情人士報導，蘋果桌上型機器人預計2027年問世，定位為虛擬夥伴，將是蘋果AI策略的核心產品。

針對打入蘋果智慧家居供應鏈傳聞，鴻準不評論單一客戶。據了解，鴻準主要負責蘋果桌上機器人的機構件與機殼相關開發，未來蘋果此一產品若上市，鴻準將扛起量產機構件的重責大任，並成為鴻海集團揮軍機器人領域的急先鋒。

蘋果桌上型機器人外觀像是安裝在可移動支架上的iPad，支架能旋轉並自行調整角度，跟隨房間內的使用者移動。

它可以像人類的頭部一樣轉向正在說話或呼喚它的人，甚至主動吸引未面向它的人的注意。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果的目標，是讓AI以其他硬體廠商尚未實現的方式「活起來」。蘋果構想，使用者可將它放在書桌或廚房檯面上，用來完成工作、觀看影音內容以及管理日常行程。

蘋果打造桌上型機器人之餘，後續還有人形機器人接棒。

今年初傳出攜手美國卡內基美隆大學開發人形機器人「ARMOR」，透過AI訓練並採用關鍵飛時測距（ToF）元件，大幅強化真人擬真並降低碰撞機率，同時整合蘋果AI功能如Siri語音助理、影像辨識技術等，能透過模仿學習的方法，從人類運動展示中學習如何避開障礙物，進而達到更複雜、更像人類的動作與各種應用。

外界預期，「ARMOR」問世後，不僅展示蘋果在機器人領域的新突破，也意味蘋果在機器人領域產品已奠定基礎。

業界人士指出，由於蘋果品牌影響力高，加上軟硬體整合完成，距離開發完成的目標已不遠，下一步就是實現量產計畫，鴻海過往已有Pepper人形機器人的組裝經驗，而且在協作型機器人也有強大的能量，加上與蘋果合作關係密切，最有機會奪單。

彭博報導，雖然蘋果在扭轉AI軟體發展方面仍處於初期階段，但高層認為，硬體將是重返成長的關鍵，可望在新領域挑戰三星電子、Meta等對手。

除了家用裝置外，蘋果準備今年推出更薄、重新設計的iPhone。

展望未來，蘋果計劃推出智慧眼鏡、折疊手機、iPhone問世20周年紀念版，以及代號N100的全新頭戴式裝置，還規劃一款結合MacBook與iPad的大型可折疊裝置。

