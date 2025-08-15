宏達電AI眼鏡對話模式...台灣味十足

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

宏達電（2498）（HTC）進軍AI智慧眼鏡市場，處女作VIVE Eagle標榜針對台灣人量身打造，與目前全球智慧眼鏡龍頭Meta的Ray-Ban Meta相較，除了支援繁體中文指令操作的特色外，在聲音體驗與降噪表現上也相當出色，磁吸式快充更使充電效率大幅提升。

智慧眼鏡是科技業近年積極投入項目，Meta與眼鏡潮牌雷朋聯手Ray-Ban Meta，在全球智慧眼鏡市場搶下一席之地。根據市調機構Counterpoint Research數據顯示，今年上半年Ray-Ban Meta市占率已提升至73%，Google年底也要推出XR智慧眼鏡，搶進智慧眼鏡市場。

HTC主打「全球首支繁體中文智慧眼鏡」，支援最具「台灣味」的對話模式，結合HTC開發的VIVE AI語音助理，戴著VIVE Eagle說句「Hey VIVE，拍照」，就能將眼前第一人稱視角畫面收進手機照片中，也可讓智慧眼鏡即時翻譯眼前的菜單。

HTC VIVE Eagle與Ray-Ban Meta相同，在鏡框上結合鏡頭、麥克風、喇叭，採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，聲音效果立體、飽滿，加上無耳塞設計降低耳道壓力，長時間配戴依然舒適。

VIVE Eagle透過指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，即便在吵雜環境中，收聽跟通話品質佳通話，打破過去對開放式耳機「易漏音、音量不足」的印象。

