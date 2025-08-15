宏達電AI眼鏡出擊 預計9月開賣、售價15,600元起

宏達電（2498）（HTC）昨（14）日宣布推出首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，號稱100%台灣設計與製造，可通話、攝影、聽音樂，還能透過AI助理啟動翻譯、查詢資訊或視覺辨識等功能，為全球首款支援繁體中文語音操控的AI智慧眼鏡，台灣為首發市場，售價15,600元起，預計9月1日開賣。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，VIVE Eagle智慧眼鏡可望成為「HTC史上銷量最佳的VIVE裝置」，最快年底進軍海外市場。台灣大為VIVE Eagle電信通路獨家合作夥伴，台灣大個人用戶事業商務長林東閔看好短期內可望賣出上萬副。

VIVE Eagle智慧眼鏡將音樂體驗、AI助理、智慧拍攝等功能融合至鏡框中，採開放式AI平台架構，可串接Google Gemini與OpenAI GPT（現為Beta版）等多款大型語言模型（LLM），並持續更新AI功能。透過HTC自研的VIVE AI語音助理，使用者可以語音指令快速紀錄代辦事項、查詢地點、停車位置及餐廳推薦，無需分心操作手機。黃昭穎認為，除了智慧手機、智慧手錶，下個電子消費趨勢就是智慧眼鏡，AI服務將帶動智慧穿戴市場持續加溫。

林東閔說，HTC VIVE Eagle AI眼鏡是自己試戴過七到八種AI眼鏡中，表現最佳的產品。看好短期內銷售可望突破萬副，台灣市場對AI智慧眼鏡的需求可望從下半年爆發，十年可望達到上百萬副的市場規模。

黃昭穎表示，台灣是首發第一站，目前設計都是針對台灣人需求，智慧眼鏡客製化程度較高，預計最快年底或明年首季才會跨入海外市場，針對不同市場規劃客製產線，海外首站會是東南亞等亞洲市場，未來規畫進軍歐美。

VIVE Eagle配備高通AR1 Gen1晶片，整副眼鏡重量不到49克。鏡片採用ZEISS太陽鏡片，搭配開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，內建1,200萬畫素超廣角相機模組、235mAh電池，待機最長可達36小時，連續聽音樂可使用4.5小時。首發將於全台2020EYEhaus 精品眼鏡門市（含配鏡及驗光服務）與台灣大哥大門市獨家開賣，推出紅、咖啡、灰、黑四款配色，支援12國語言。