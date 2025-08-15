中華電 奪智慧城市卓越獎

電信龍頭中華電信（2412）近年深耕智慧城市，除在台灣累積成功經驗，更前進國際市場，打進泰國及印尼，昨（14）日更榮獲「2025智慧城市卓越貢獻獎」，中華電信國際分公司總經理陳錦洲，以「多元整合輸出、共創AI智慧城市基礎建設」方案，獲頒「智慧創新服務」類別獎項。

「2025智慧城市卓越貢獻獎」由社團法人台灣智慧城市發展協會、財訊雙週刊及財團法人都市發展與環境教育金會聯合主辦。

中華電信表示，率先提出以「全球共創（Global Co‑Creation）」為願景，以「協創」、「合作」、「共榮」為理念，透過跨國夥伴合作、技術整合應用與全光化城市，協助國際城市數位轉型，邁向永續智慧城市的目標。

陳錦洲表示，中華電信深耕海外多年，於美、日、港、星、越、泰及歐洲陸續設立子公司，服務全球台商、當地政府與企業客戶。中華電信堅守「永遠走在最前面-Always Ahead」精神，將台灣成功經驗複製到海外。未來將秉持全球共創理念，聚焦AI數位轉型與永續轉型，攜手全球夥伴共同打造更安全、更永續、更智慧的生活。

身為全台最大電信業者，中華電信聯手日本NTT、新加坡Singtel、泰國AIS，以及台達電、和碩等重量級的台灣品牌企業夥伴，參加2025年智慧城市展，期以新世代技術提出創新解決方案，重新形塑人類生活與智慧未來。

中華電信攜手台灣優質夥伴，以CHTCityOS智慧城市管理平台，整合5G、雲端、AI、物聯網、資安等先進技術，透過城市中包括空品監測器、攝影機、淹水防災感測器等設備，經由AI影像辨識技術，利用AI分析與掌握相關物聯網各類告警事件與設備狀況，有效統合和管理各項即時資訊，協助城市管理者快速有效掌握城市運行現況。

中華電信已於泰國、印尼新首都及多個友邦國家建立實際應用場域，助推國際城市數位轉型，全面提升城市的公共安全與永續韌性。