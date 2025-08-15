國巨併芝浦電子添變數 日本對手提高收購價

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）計劃公開收購日本芝浦電子，已六度提高價格，將收購期間延長至8月18日，但現在再添變數。日本經濟新聞昨（14）日報導，日本軸承大廠美蓓亞三美也決定提高收購邀約價至每股6,200日圓（約新台幣1,240元），追平國巨的價格，讓這樁台、日爭搶的收購案備受關注。

國巨因應股票分拆作業，昨日暫停交易，新股將於25日上市。但暫停交易首日，日本就傳出美蓓亞三美再出手，提高芝浦電子的公開收購價至6,200日圓，二度跟進國巨的收購價，對比美蓓亞三美上一次的收購價5,500日圓再加價12.7％。

國巨則在官網上發出新聞稿，繼7月於台北全球總部舉行為期兩天匯聚雙方高階管理團隊的會議後，與芝浦電子的策略合作關係透過接下來一系列的工廠互訪邁入新階段。

國巨表示，首場交流19日展開，芝浦電子管理團隊將參訪國巨位於高雄的積層陶瓷電容（MLCC）與電阻製造基地，國巨將展示高階產品技術能力以及自動化實力，相互深入交流。

