泰谷光電新董座蔡兆全上任 布局矽光子強化競爭力

泰谷光電（3339）14日召開董事會，推選現任總經理蔡兆全接任董事長，自15日起生效。原董事長黃國師則轉任公司董事總經理，持續提供經驗指導。

泰谷指出，此人事異動不僅展現公司穩健的接班布局，更釋出將全面加速矽光子技術發展、深化高速通訊應用市場的明確訊號，並以半導體技術作為配套支援，全面強化整體競爭力。

新任董事長蔡兆全擁有東吳大學企管碩士學位，在泰谷任職期間，從半導體事業群副總積極布局推動矽光子產品，逐步升任至公司總經理暨半導體事業群主管，並兼任泰谷旗下子公司的董事長，展現卓越的企業管理與產業經驗。

泰谷近年積極推動事業轉型，從傳統LED磊晶領域邁向高成長的矽光子技術，以因應高速通訊市場對高頻寬、低功耗元件的強勁需求。目前公司已正式加入矽光子聯盟，共同參與產業標準制定，並成功開發高規格雷射二極體（LD），奠定其在矽光子技術的領先地位。

泰谷表示，為因應AI智能推理市場的爆發性成長，公司也積極拓展涵蓋ASIC晶片設計與3D堆疊封裝等全方位解決方案。公司目前透過旗下承芯科技、正誠電子與泰士科技，提供IC設計、後端封裝測試與探針檢測服務，已建立完整的半導體產業鏈整合能力。

在新任董事長蔡兆全領導下，泰谷表示將持續深化矽光子技術布局，透過光電與半導體製程的協同整合，加速創新與市場擴展，穩固其在高速通訊與AI運算領域的關鍵地位。