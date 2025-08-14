美蓓亞三美加碼搶親 國巨：8月19日芝浦參訪高雄廠區

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天表示，與芝浦電子確定安排互訪工廠，首場交流預定8月19日芝浦電子將參訪國巨高雄積層陶瓷電容（MLCC）與電阻製造基地。國巨將在9月4日回訪芝浦位於泰國的製造基地。

根據國巨競爭對手美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）今天公告，美蓓亞三美決定提高對芝浦電子收購價至每股6200日圓，相較美蓓亞三美前一次的收購價每股5500日圓，增幅約12.72%，這也追平國巨的公開收購價格。

國巨透過新聞稿指出，7月在台北全球總部舉行為期2天匯聚雙方高階管理團隊的會議後，與芝浦電子的策略合作關係，將透過後續一系列的工廠互訪，邁入新階段。

國巨說明，期間國巨與芝浦電子將啟動一系列深化雙方營運理解的會談及討論，協助雙方進一步探索綜效的機會及可能，並共同擬定具體行動方案。

國巨指出，系列交流以互訪工廠為主軸，並對營運能力與策略契合度，進行深入探討。

國巨表示，芝浦電子參訪高雄廠區，除了展示國巨的高階產品技術能力以及自動化實力外，國巨也期盼雙方團隊深入交流，促進更高層次的營運洞察與策略合作。

國巨從5月9日正式開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，仍預計第3季完成作業。

外媒8月初報導引述日本財務省名單，芝浦電子已被正式歸類為攸關國家安全的核心企業，報導引述日本財務省表示，這份名單主要是根據企業對財務省諮詢的回應。潛在交易是否需進行安全審查，由外國買家自行判斷。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。