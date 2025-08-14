快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

美蓓亞三美加碼搶親 國巨：8月19日芝浦參訪高雄廠區

中央社／ 台北14日電
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天表示，與芝浦電子確定安排互訪工廠，首場交流預定8月19日芝浦電子將參訪國巨高雄積層陶瓷電容（MLCC）與電阻製造基地。國巨將在9月4日回訪芝浦位於泰國的製造基地。

根據國巨競爭對手美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）今天公告，美蓓亞三美決定提高對芝浦電子收購價至每股6200日圓，相較美蓓亞三美前一次的收購價每股5500日圓，增幅約12.72%，這也追平國巨的公開收購價格。

國巨透過新聞稿指出，7月在台北全球總部舉行為期2天匯聚雙方高階管理團隊的會議後，與芝浦電子的策略合作關係，將透過後續一系列的工廠互訪，邁入新階段。

國巨說明，期間國巨與芝浦電子將啟動一系列深化雙方營運理解的會談及討論，協助雙方進一步探索綜效的機會及可能，並共同擬定具體行動方案。

國巨指出，系列交流以互訪工廠為主軸，並對營運能力與策略契合度，進行深入探討。

國巨表示，芝浦電子參訪高雄廠區，除了展示國巨的高階產品技術能力以及自動化實力外，國巨也期盼雙方團隊深入交流，促進更高層次的營運洞察與策略合作。

國巨從5月9日正式開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，仍預計第3季完成作業。

外媒8月初報導引述日本財務省名單，芝浦電子已被正式歸類為攸關國家安全的核心企業，報導引述日本財務省表示，這份名單主要是根據企業對財務省諮詢的回應。潛在交易是否需進行安全審查，由外國買家自行判斷。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

國巨 日本 日圓

延伸閱讀

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

烏日工廠冒火煙…現場水源缺乏 消防局急派多單位水庫車支援

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

全民權證／國巨 瞄準逾200天

相關新聞

郭智輝與半導體供應鏈座談 因應美國關稅措施及推動升級轉型

面對全球供應鏈重組與美國對等關稅措施，經濟部長郭智輝13日主持座談會，與半導體供應鏈內之設備、材料、自動化及零組件等業者...

美蓓亞三美加碼搶親 國巨：8月19日芝浦參訪高雄廠區

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天表示，與芝浦電子確定安...

你知重要客戶老闆喜好 也可能列入重要營業祕密

你知重要客戶老闆喜好，比如他喜歡喝什麼紅酒、吃什麼料理，如果因掌握這些喜好，投其所好，為公司營運帶來貢獻，就是營業祕密！...

台積副法務長謝福源：首創營業秘密智慧管理博覽會 提升創新與競爭力

台積電副法務長謝福源今（14）日出席2025年營業秘密智慧管理博覽會受訪表示，營業秘密的管理已從傳統的防洩密、防竊取，逐...

HOYA BIT創辦人彭云嫻：比特幣、以太幣「雙核心資產」格局已成形

全球加密貨幣市場持續狂飆，比特幣今日一度衝上12萬4,457美元，再創歷史新高，年初至今漲幅逾三成，市值更突破2.45兆...

鴻海第3季AI伺服器機櫃將季增300% 需求暢旺到2026年

鴻海（2317）14日公布第2季財報，表現不俗，對於法人關注的人工智慧（AI）伺服器方面，該公司第2季AI伺服器營收年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。