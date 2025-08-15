旺宏盧志遠獲「華人諾貝爾獎」
旺宏（2337）昨（14）宣布，總經理盧志遠獲得被譽為「華人諾貝爾獎」的「未來科學大獎」中，「數學與計算機科學獎」肯定，表彰其在非揮發性記憶體（NVM）技術研發領域的突破性貢獻與全球影響力。
「未來科學大獎」創立於2016年，由中港澳台民間企業家與學者共同設立，分為「數學與計算機科學獎」、「生命科學獎」與「物質科學獎」三大類，評審委員皆為國際科學家，旨在獎勵於華人地區取得重大科研成就的學者。台灣歷屆得主還包括台積電前研發副總林本堅 ( 2018年 ) 與交大教授施敏 ( 2021年 ) 。
旺宏在記憶體研發不遺餘力，並長年舉辦「旺宏科學獎」、「旺宏金矽獎」等活動，積極投入國內學生科學教育。
盧志遠長年領軍旺宏研發團隊，推動多項關鍵技術創新，包括高密度4-bit-per-cell晶片、深奈米BE-SONOS元件、3D垂直閘極結構NVM、高可靠度自我修復記憶體等。
