旺宏盧志遠獲「華人諾貝爾獎」

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

旺宏（2337）昨（14）宣布，總經理盧志遠獲得被譽為「華人諾貝爾獎」的「未來科學大獎」中，「數學與計算機科學獎」肯定，表彰其在非揮發性記憶體（NVM）技術研發領域的突破性貢獻與全球影響力。

「未來科學大獎」創立於2016年，由中港澳台民間企業家與學者共同設立，分為「數學與計算機科學獎」、「生命科學獎」與「物質科學獎」三大類，評審委員皆為國際科學家，旨在獎勵於華人地區取得重大科研成就的學者。台灣歷屆得主還包括台積電前研發副總林本堅 ( 2018年 ) 與交大教授施敏 ( 2021年 ) 。

旺宏在記憶體研發不遺餘力，並長年舉辦「旺宏科學獎」、「旺宏金矽獎」等活動，積極投入國內學生科學教育。

盧志遠長年領軍旺宏研發團隊，推動多項關鍵技術創新，包括高密度4-bit-per-cell晶片、深奈米BE-SONOS元件、3D垂直閘極結構NVM、高可靠度自我修復記憶體等。

旺宏 數學 記憶體

延伸閱讀

旺宏總座盧志遠榮獲「未來科學大獎」 開創非揮發性記憶體新紀元

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

美光上調財測 法人：台股記憶體族群受惠有限

優化AI運算 NEO半導體獲記憶體大會最具創新技術

相關新聞

蘋果攻機器人 鴻家軍振奮 桌上型、人形產品最快後年亮相

蘋果機器人布局催速，最快2027年推出首款桌上型機器人，後續可望還有人形機器人接棒，作為AI策略核心產品。業界預期，鴻海...

宏達電AI眼鏡出擊 預計9月開賣、售價15,600元起

宏達電（HTC）昨（14）日宣布推出首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，號稱100%台灣設計與製造，可通話、攝影、...

旺宏盧志遠獲「華人諾貝爾獎」

旺宏（2237）昨（14）宣布，總經理盧志遠獲得被譽為「華人諾貝爾獎」的「未來科學大獎」中，「數學與計算機科學獎」肯定，...

宏達電AI眼鏡對話模式...台灣味十足

宏達電（HTC）進軍AI智慧眼鏡市場，處女作VIVE Eagle標榜針對台灣人量身打造，與目前全球智慧眼鏡龍頭Meta的...

蘋果攻機器人 全新、宏捷科、穩懋跟著火

蘋果機器人呼之欲出，正在開發中的人形機器人「ARMOR」帶來更大的含金量，提供關鍵元件的全新、宏捷科、穩懋等台廠迎來大商...

京東方OLED面板遭判禁銷美 陸蘋鏈卡關 聯電撿到槍

韓聯社報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定大陸面板龍頭京東方侵犯南韓三星顯示器公司（Samsung...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。