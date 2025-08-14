快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
碩禾取得Parker Hannifin AI伺服器液冷管接件指定客戶經銷權。圖／碩禾提供
碩禾取得Parker Hannifin AI伺服器液冷管接件指定客戶經銷權。圖／碩禾提供

碩禾正式取得美國上市公司Parker Hannifin Corporation（以下簡稱「Parker」）旗下AI伺服器液冷管接件指定客戶的經銷權。隨著全球AI應用持續升溫，碩禾表示，相關產品銷售表現穩健成長，主要終端客戶為國際一線AI伺服器品牌廠商，營運動能持續攀升。

Parker創立於1917年，總部位於美國俄亥俄州，是美國財富250強企業。產品涵蓋航太、工業自動化、能源、半導體及AI資料中心等高階應用領域。針對AI伺服器與雲端運算基礎設施，Parker提供液冷快速接頭與高精密流體控制元件，具備優異的可靠性、抗漏性能與熱管理效能，廣泛獲得全球資料中心及AI設備供應鏈採用。

碩禾憑藉多年深耕電子材料通路的經驗，結合在地即時技術支援能力，成功切入高速成長的AI伺服器市場。透過與Parker的合作，碩禾取得完整產品線支援，進一步強化對AI 客戶的交付能力與服務反應速度。

為因應市場對垂直整合的需求，碩禾透過其子公司華旭先進轉投資成立碩通散熱（以下簡稱「碩通」），打造AI伺服器散熱零組件的加工與測試服務平台。碩通建置完整且先進的組裝與測試產線，專注於高精度加工與品質驗證，產品主要供應予一線AI伺服器品牌客戶。隨著終端需求成長，碩通銷售與營收亦穩健上升，已成為碩禾AI通路布局中關鍵的後段整合與技術支援平台。

碩禾表示，隨著AI應用持續深化，高效能伺服器對先進硬體解決方案的需求日益殷切。公司將持續深化與客戶的合作關係，結合碩通於製造與測試端的技術優勢，推動從上游Parker零組件銷售至下游加工測試的一條龍垂直整合體系，進一步強化銷售效率與服務品質，提供客戶完整且具競爭力的整合解決方案。

碩禾總經理黃文瑞。圖／碩禾提供
碩禾總經理黃文瑞。圖／碩禾提供

