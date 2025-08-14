你知重要客戶老闆喜好 也可能列入重要營業祕密

你知重要客戶老闆喜好，比如他喜歡喝什麼紅酒、吃什麼料理，如果因掌握這些喜好，投其所好，為公司營運帶來貢獻，就是營業祕密！台積電副法務長謝福源今出席營業秘密智慧管理博覽會，他不談自家2奈米洩密案，卻大方分享營業祕密的認定，並強調營業祕密是一家公司重要競爭力，也是永續發展極為重要一環。

謝福源說，營業祕密營業祕密不只涵蓋技術，也包括商業及綠色環保推動等各面向。他除了舉上述掌握客戶老闆喜好等也列入公司重要營業祕密外，也舉例如你知道哪個賣場把最暢銷的飲料，例如紅牛飲料擺在哪個位置，你把公司的產品擺在它旁邊，這樣也能搭其熱度，為公司產品帶來業績，這樣也是營業祕密。

謝福源出席今年2025年營業秘密智慧管理博覽受訪時，分享這次號召智慧管理同學會在園區舉辦全台首場、甚至可能是全球首場「營業秘密智慧管理博覽會」。

謝福源本身也擔任竹科園區公會智財暨法務委員召集人。他說，舉辦這次秘密智慧管理博覽會，目的也是希望把過去各公司守護的核 心競爭力，即營業祕密，透過IP升級，不僅讓公司持續創新，更透過產業的集體力量，提升整個產業競爭力。今年2025年營業秘密智慧管理博覽會以「守護創新、追求創新」，做為今年全球首創營業秘密智慧管理博覽會的主題 。

謝福源不談自家2奈米洩密案，但這個博覽會卻因台積電2奈米洩密案吸引眾多媒體到場採訪。謝福源表示，營業秘密最簡單的定義，就是對公司競爭優勢有貢獻且尚未公開的創新，因此「管理營業秘密，就是在管理公司的競爭優勢」。

他說台積電早在2013年即率先推動營業秘密註冊制度，由各技術版板從註冊案件中，嚴格挑出優質創新案件，每年並由董事長／執行長頒發 「金質營業祕密獎」獎狀及獎金，鼓勵同仁對公司的貢獻。並在12年推行中不斷演進，發展出結合人工智慧的「智慧管理」機制，讓註冊資料不再只是靜態存檔，而是透過分析轉化為創新驅動的工具。

台積電統計，競逐「金質營業祕密獎」的得獎比率已逐年降低，顯示競爭人數不斷攀升。台積電去年共頒發3246個「金質營業祕密獎」，總艱有7959位員工獲獎。台積電更把獲獎的紀錄記入員工個人資料檔案，作為績效考核及晉升評估參考。

謝福源說，推動這項營業祕密IP升級及進化，就是讓公司從守護創新，推進到追求創新。

謝福源強調，很多營業祕密的點子是被激發出來。例如在實務上，台積電利用AI分析註冊案件的創新指標，找出尚未獲得「金質營業秘密獎」但具潛力的員工，再由得獎過的資深得獎同仁一對一輔導，協助提升創新能力。三年來，共有約120名員工參與，最終22人在輔導後獲獎，顯示制度可行且成果顯著。謝福源強調，這不僅是守護創新，更是主動培養創新，成為公司競爭力的重要來源。

此外，台積電推動綠色環保有關營業祕密，經過有條件釋放可以和供應鏈和其他產業分享的管理經驗，也可列入ESG的加分項。

針對台積電推動營業祕密註冊制度，今日也一同分享IP管理經驗的日月光、新應材、關東鑫林、豪威、光洋科、圓剛、圓展、中剛、鈺祥和富采等公司，也有並不是台積電供應鏈成員，但都認同台積電這項制度，希望藉由實務分享，讓產業共好。