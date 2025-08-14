旺宏總經理盧志遠榮獲未來科學大獎 非揮發性記憶體技術領航全球

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

被譽為「華人諾貝爾獎」的「未來科學大獎」14日公布2025年得獎名單，記憶體大廠旺宏（2337）總經理盧志遠博士榮獲「數學與計算機科學獎」肯定，表彰其在非揮發性記憶體（NVM）技術研發領域的突破性貢獻與全球影響力。頒獎典禮預計於10月在香港舉行。

盧志遠博士長年領軍旺宏研發團隊，推動多項關鍵技術創新，包括高密度4-bit-per-cell晶片、深奈米BE-SONOS元件、3D垂直閘極結構NVM、高可靠度自我修復記憶體、以及面向AI與雲端運算的高效能3D記憶體解決方案。這些成就不僅強化旺宏在全球半導體領域的研發地位，也引領業界朝「存算一體」方向邁進。

對於此次獲獎，盧志遠博士表示，這份殊榮是對旺宏研發團隊長年投入的肯定。他特別感謝董事長吳敏求長期堅持自主技術研發，為公司奠定穩健創新的根基。盧博士也宣布，將捐出100萬美元獎金作為獎學金與科研經費，以鼓勵年輕學子投入半導體領域研究。

現年資深的盧志遠博士，1977年獲美國哥倫比亞大學物理博士學位，曾任陽明交通大學教授、工研院電子所副所長，主持台灣次微米計畫，奠定本土DRAM技術基礎，並為世界（5347）先進共同創辦人之一。1999年創立晶圓測試廠欣銓（3264）科技，現亦擔任該公司董事長。

他一生投入半導體研發，累計發表超過600篇學術論文、擁有逾160項專利，曾獲頒IEEE Frederik Philips Award、總統科學獎、中央研究院院士等多項國內外大獎，為台灣科技界的代表性人物之一。

「未來科學大獎」創立於2016年，由中港澳台民間企業家與學者共同設立，分為「數學與計算機科學獎」、「生命科學獎」與「物質科學獎」三大類，評審委員皆為國際科學家，旨在獎勵於華人地區取得重大科研成就的學者。台灣歷屆得主還包括台積電（2330）前研發副總林本堅 ( 2018年 ) 與交大教授施敏 ( 2021年 ) 。

