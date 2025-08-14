AES代重要子公司公告 砸3.6億元擴大越南布局
電池模組股王AES-KY（6781）衝刺越南布局，14日代重要子公司公告100%投資Precision Technology Holding Limited，交易總金額為1,200萬美元（約新台幣3.6億元），AES表示，取得之目的為長期投資。
AES代重要子公司Trend Power Technology Private Limited公告100%投資Precision Technology Holding Limited，交易單位數量為1,200萬股，每單位價格為1美元，交易總金額為1,200萬美元。
Trend Power Technology Private Limited為AES子公司，Precision Technology Holding Limited則為AES新設公司。
AES越南工廠設於北寧省，目前已經量產，生產項目涵蓋BBU及LEV。
