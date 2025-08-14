仁寶攜手 ANSYS 以 OptiSLang 化解天線「多物理整合」難題
代工大廠仁寶（2324）電腦天線部門技術處長劉適嘉近日受邀為全球模擬軟體大廠Ansys「台灣用戶技術大會」登台開講。劉適嘉表示，旗下天線模組產品是由「天線」及其他零件組裝整合而成，不過天線作為一種被動傳感器，與其他零件整合進同一個空間內，則可能會導致產生一些複雜的物理干擾問題。例如，天線的位置變動會影響其輻射模式，進而影響無線性能；而其他零件的振動也同樣會影響天線的性能。
事實上，天線作為一種被動傳感器，實際為用戶提供的效能，也相對容易被同個空間內的不同因素影響，而仁寶電腦作為Ansys台廠客戶的一員，主要就是透過其軟體產品來提升自家天線產品提供的效能。劉適嘉透露，仁寶團隊採用這款由Ansys開發的「Optislang」軟體，實際分析產品內「墊片」的分布位置，並藉由調整位置，進一步加強天線模組的振動頻率及整體提供的效能。
劉適嘉表示，使用這款產品需要先設好目標和共同參數，如天線尺寸、揚聲器位置等。接下來工程師再啟動 ANSYS開發的OptiSLang的自動化模型訓練功能，分別訓練出天線和結構的預測模型。最後再將這些模型組合起來，形成一個綜合的預測模型，能夠快速評估設計方案是否滿足各個團隊的要求。同時也可以避免身處同一個空間內的其他零件，所產生相對複雜的物理干擾問題。
劉適嘉強調，ANSYS OptiSLang的工作流程大大提高了設計效率，因為它整合了不同功能團隊的預測模型，使非專業人員也能輕鬆微調設計。他表示，這種方法不僅可以解決複雜的多物理問題，還能為公司帶來顯著的設計效率提升。展望未來，仁寶將持續透過各種先進工具，在產品設計中克服跨團隊協作的挑戰、提高整體設計效率。
