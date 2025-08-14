快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

仁寶攜手 ANSYS 以 OptiSLang 化解天線「多物理整合」難題

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶電腦天線部門技術處長劉適嘉。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦天線部門技術處長劉適嘉。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）電腦天線部門技術處長劉適嘉近日受邀為全球模擬軟體大廠Ansys「台灣用戶技術大會」登台開講。劉適嘉表示，旗下天線模組產品是由「天線」及其他零件組裝整合而成，不過天線作為一種被動傳感器，與其他零件整合進同一個空間內，則可能會導致產生一些複雜的物理干擾問題。例如，天線的位置變動會影響其輻射模式，進而影響無線性能；而其他零件的振動也同樣會影響天線的性能。

事實上，天線作為一種被動傳感器，實際為用戶提供的效能，也相對容易被同個空間內的不同因素影響，而仁寶電腦作為Ansys台廠客戶的一員，主要就是透過其軟體產品來提升自家天線產品提供的效能。劉適嘉透露，仁寶團隊採用這款由Ansys開發的「Optislang」軟體，實際分析產品內「墊片」的分布位置，並藉由調整位置，進一步加強天線模組的振動頻率及整體提供的效能。

劉適嘉表示，使用這款產品需要先設好目標和共同參數，如天線尺寸、揚聲器位置等。接下來工程師再啟動 ANSYS開發的OptiSLang的自動化模型訓練功能，分別訓練出天線和結構的預測模型。最後再將這些模型組合起來，形成一個綜合的預測模型，能夠快速評估設計方案是否滿足各個團隊的要求。同時也可以避免身處同一個空間內的其他零件，所產生相對複雜的物理干擾問題。

劉適嘉強調，ANSYS OptiSLang的工作流程大大提高了設計效率，因為它整合了不同功能團隊的預測模型，使非專業人員也能輕鬆微調設計。他表示，這種方法不僅可以解決複雜的多物理問題，還能為公司帶來顯著的設計效率提升。展望未來，仁寶將持續透過各種先進工具，在產品設計中克服跨團隊協作的挑戰、提高整體設計效率。

仁寶電腦天線部門技術處長劉適嘉。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦天線部門技術處長劉適嘉。記者吳康瑋／攝影

仁寶 軟體

延伸閱讀

OpenAI最新模型GPT-5發布 傳DeepSeek將推R2

FT：DeepSeek新模型延後問世問題出在華為晶片 還是得靠輝達

ChatGPT各模型怎麼挑選？差異在哪？OpenAI官方指南

AI大模型殺價競爭 白熱化

相關新聞

郭智輝與半導體供應鏈座談 因應美國關稅措施及推動升級轉型

面對全球供應鏈重組與美國對等關稅措施，經濟部長郭智輝13日主持座談會，與半導體供應鏈內之設備、材料、自動化及零組件等業者...

你知重要客戶老闆喜好 也可能列入重要營業祕密

你知重要客戶老闆喜好，比如他喜歡喝什麼紅酒、吃什麼料理，如果因掌握這些喜好，投其所好，為公司營運帶來貢獻，就是營業祕密！...

台積副法務長謝福源：首創營業秘密智慧管理博覽會 提升創新與競爭力

台積電副法務長謝福源今（14）日出席2025年營業秘密智慧管理博覽會受訪表示，營業秘密的管理已從傳統的防洩密、防竊取，逐...

HOYA BIT創辦人彭云嫻：比特幣、以太幣「雙核心資產」格局已成形

全球加密貨幣市場持續狂飆，比特幣今日一度衝上12萬4,457美元，再創歷史新高，年初至今漲幅逾三成，市值更突破2.45兆...

鴻海第3季AI伺服器機櫃將季增300% 需求暢旺到2026年

鴻海（2317）14日公布第2季財報，表現不俗，對於法人關注的人工智慧（AI）伺服器方面，該公司第2季AI伺服器營收年增...

仁寶最新「永續報告書」上線！誓將以創新行動實踐承諾

代工大廠仁寶（2324）近日發布最新的《2024永續報告書》，該報告詳述了公司去年在環境、社會和公司治理（ESG）方面績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。