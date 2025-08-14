居家清潔、家教預約一指搞定 遠傳心生活APP升級跨域生活服務平台

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）14日宣布，全面升級「遠傳心生活APP」，透過AI個人化推薦功能，於首頁呈現客製化的功能與資訊，同時以「整合跨領域生活服務」為核心，新增與「PRO360達人網」合作之服務功能，無論是否為遠傳用戶，都可一指完成居家清潔、家電維修、家教預約等生活大小事。

遠傳心生活APP同步攜手日本流行時尚服飾品牌GU、雄獅旅遊推出遠傳用戶專屬福利。

遠傳指出，遠傳心生活APP改版亮點之一，即為首頁個人化設計，透過AI智慧演算，依據用戶使用習慣與生活情境，自動推薦最適合的服務與資訊，大幅提升操作效率與便利性，並強化用戶之黏著度，實現「一指生活」的智慧生活。

遠傳攜手全台最大找專家領導品牌「PRO360達人網」，於遠傳心生活APP中推出「找生活專家」功能，用戶可直接在APP中完成專業服務的免費比價、挑選與預約。服務項目橫跨居家清潔、水電修繕、學科家教等上千種選擇，資訊透明公開，並提供用戶評價做為參考，打造安心又高效率的生活服務體驗。現在只要在遠傳心生活APP首頁即可快速查找所需服務，或填寫客製服務需求單，皆能從多位專家提出的方案與報價中，輕鬆挑選最符合自身需求的專業服務。

遠傳強調，未來將持續深耕平台服務，拓展更多應用領域，為用戶打造更便利、安全的智慧生活。

