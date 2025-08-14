微星整合輝達技術 打造AMR與AI創新應用、推動智慧製造升級

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星整合NVIDIA技術，打造AMR與AI創新應用，推動智慧製造升級。圖／微星提供
全球AI與自動化解決方案領導品牌微星（2377）將於8月20日至23日參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」，於南港展覽館1館4樓L430攤位，展出完整自主移動機器人（AMR）陣容與由NVIDIA（輝達）技術加速的邊緣AI平台，展現可擴充、可部署的智慧工廠解決方案，滿足現場實務應用需求。

微星此次共展出四款AMR，對應半導體與AI檢測應用場景。

晶圓廠無人搬運應用

針對模擬無人化晶圓廠環境，微星推出搭載AI感知系統與協作型機械手臂的AMR-AI-Cobot Pro，實現晶圓盒（FOUP）精準夾取與搬運。

機械手臂模組由微星長期合作夥伴達明機器人（TM Robot）提供，具備高度整合性、安全性與潔淨室等級的應用彈性。微星自推出Cobot系列以來，即採用達明協作機械手臂平台，並將於本次展會中同步於達明展位（M636）展出料卷自動搬運實例。

AMR-AI-Cobot Pro採用NVIDIA Jetson Orin™平台，整合NVIDIA Isaac ROS的CUDA加速函式庫與AI模型，實現3D空間感知、動態避障與最佳化路徑規劃，大幅提升自動化效率並減少人力依賴。

AI光學檢測 × 智慧品管升級

結合高解析度工業相機與 NVIDIA GPU 加速運算，實現缺陷識別、OCR、尺寸量測等即時檢測功能。藉由深度學習推論與邊緣AI模組部署，可即時處理大量影像資料，協助工廠建構線上品管機制，減少重工率與人力成本，全面提升製程效率。

展出現場亦同步導入具升降功能的物流搬運AMR-AI-Lift Robot，支援自動對接料架與工作站，精準停靠、高效搬運，適用於智慧倉儲與產線物料輸送。

可遠端調度的輕型運輸平台AMR-AI-Delivery Robot Pro

支援群組管理、自動任務派遣與動態避障，協助實現廠區內無人搬運布局。

四款AMR系列皆可搭載NVIDIA Jetson Orin Nano、NX或AGX模組，支援NVIDIA Omniverse上的NVIDIA Isaac Sim模擬與Digital Twin數位孿生測試平台。微星自有開發的 Fleet Management System（車隊管理系統）亦同步展示，可實現多機部署、集中控管與彈性擴充，助力智慧製造升級。

除AMR系列外，微星也將展出於COMPUTEX 2025首次亮相的EdgeXpert MS-C931桌上型AI超級電腦。該產品採用NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip超級晶片，具備高達 1 petaFLOP FP4的AI效能，支援128GB統一記憶體與NVIDIA ConnectX- 7高速網路，專為AI模型微調與推論設計。

MS-C931專為教育、醫療、金融等領域的研究機構與企業用戶打造，同時也是智慧工廠部署中理想的邊緣運算節點選擇。

微星科技客製化產品事業本部協理黃亞密表示：「AI 與自動化正快速改寫製造業模式。透過NVIDIA的邊緣AI平台，我們將AI運算、嵌入式控制與智慧感知整合進AMR，打造真正能落地、能創造價值的解決方案。此次展出晶圓搬運與AI光學檢測場景，正是我們在半導體與智慧製造應用上的具體落實。」

