晶瑞光旗下NBG與NBPF濾光片兩大業務動能熱轉

晶瑞光（6787) 受惠於全球邊緣AI（Edge AI）市場需求快速升溫，旗下兩大核心產品-NBPF Fitter近紅外光窄帶濾光片產品、NBG類藍玻璃濾光片(New Blue Glass)之業務動能熱轉，良好的訂單能見度，不僅推升晶瑞光今年單月營收逐步爬升，累計2025年前7月營收達9,225.1萬元、年增35.41％，亦斬獲大陸地區市場Camera及ToF產品訂單，且終端應用於手機、汽車、遊戲機、無人機等產品上，已明確為公司今年下半年營運注入強勁的成長動能。

晶瑞光旗下NBPF filter已成功應用於智慧型手機、AR/VR、遊戲機光控、智慧物流、智慧搬運車與AI醫療等多元領域，在Edge AI應用爆發中為公司帶來明顯競爭力與優勢。近期晶瑞光已成為國際知名日系遊戲機品牌大廠ToF模組NBPF Filter的全球唯一光學元件供應商，受惠於國際知名日系遊戲機品牌大廠旗下新機問市後，銷量已破600萬台以上、出貨仍供不應求，助力公司旗下NBPF Fitter的出貨量有機會隨著客戶的拉貨力道提升、再攀高，不僅如此，公司近期更取得與ToF模組廠合作，進軍中國手機品牌供應鏈，自今年第三季起開始加大放量交貨。此外，公司更取得智慧醫療與AI機器人領域訂單，並導入ToF模組組裝製程，已於第3季陸續進入試量產階段，體現技術含量與供應鏈一體化能力，更是推升公司營運表現成長的關鍵因素。

在NBG類藍玻璃濾光片方面，公司已與中國光學廠簽約，進入包括小米、OPPO等手機鏡頭模組光學材料供應鏈，產品接單持續擴大，展現其拓展手機應用市場的成功轉型。

展望2025年下半年，晶瑞光對於整體營運成長深具信心，從目前累計前七月的營收表現來看，旗下NBG、NBPF Filter、黃光製程等之營收比重分別為30％、65％、5％，受惠於全球Edge AI市場呈指數級成長，技術需求與應用場景持續拓展，帶動NBPF與NBG濾光片訂單同步走強，尤其在NBPF Filter產品應用與技術持續向下游延伸，包括手機、汽車、工業用智慧機器手臂等市場，有明顯在新機種中導入滲透率提升的趨勢，良好的訂單需求增溫，將帶動公司來自NBPF Filter的營收比重攀升，對公司整體產能規模經濟、毛利率表現將帶來良好的精進，創造下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單。