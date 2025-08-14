電競需求帶動 2025年OLED監視器出貨年增86%

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新研究，由於電競需求強勁，加上面板廠、品牌廠積極推廣，帶動2025年各區域OLED監視器出貨量全面提升，然受到關稅影響，預估歐洲市場的出貨占比將提升至與北美相當，中國大陸市場占比也增至20%以上。

TrendForce預估，2025年OLED監視器出貨量將達266萬台，年增86%，在整體監視器出貨的滲透率約為2%。預期未來幾年成長動能將延續，2028年滲透率有望挑戰5%。

OLED監視器主要市場包含北美、歐洲和中國大陸，合計出貨占比超過80%。儘管OLED監視器售價較LCD監視器高，但上述三個區域的消費者具備一定消費能力，人數也達相當規模，遂成為OLED監視器的主要市場。

2024年因品牌廠以北美作為OLED監視器的重點發展地區，北美的出貨占比達44%，為全球最高。2025年由於美國關稅政策帶來較大變數，預期品牌為分散風險，致力提升歐洲和中國大陸市場的出貨比例，將導致北美出貨占比下降至33%。

在各電競品牌加強行銷與推廣下，歐洲市場的OLED監視器出貨占比將由2024年的28%，提升至2025年的33%。中國大陸市場同樣有強勁的電競需求，加上網路咖啡廳近年持續升級至高規格監視器，賦予定位在高階市場的OLED產品高度發展潛力。因此，TrendForce預期大刺市場的OLED監視器出貨占比有機會持續擴大，將從2024年的14%增至2025年的21%。

