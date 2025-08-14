快訊

台積副法務長謝福源：首創營業秘密智慧管理博覽會 提升創新與競爭力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電副法務長謝福源號召包括日月光、新應材、關東鑫林、富采和中鋼等10家公司，分享營業祕密智慧管理的實務經驗，守護並升級台灣科技競爭力。記者簡永祥／攝影
台積電副法務長謝福源號召包括日月光、新應材、關東鑫林、富采和中鋼等10家公司，分享營業祕密智慧管理的實務經驗，守護並升級台灣科技競爭力。記者簡永祥／攝影

台積電副法務長謝福源今（14）日出席2025年營業秘密智慧管理博覽會受訪表示，營業秘密的管理已從傳統的防洩密、防竊取，逐步邁向以制度化與智慧化推動創新。為推廣這一理念，智慧管理同學會在園區舉辦全台首場、甚至可能是全球首場「營業秘密智慧管理博覽會」，邀集會員公司現身分享實務經驗，期望透過科學園區這個創新集聚地，將成功模式推廣到更多企業。

謝福源指出，營業秘密最簡單的定義，就是對公司競爭優勢有貢獻且尚未公開的創新，因此「管理營業秘密，就是在管理公司的競爭優勢」。台積電早在 2013 年即率先推動營業秘密註冊制度，並在12 年推行中不斷演進，發展出結合人工智慧的「智慧管理」機制，讓註冊資料不再只是靜態存檔，而是透過分析轉化為創新驅動的工具。

為此，同時也擔任竹科園區公會智財暨法務委員召集人的謝福源，將今年2025年營業秘密智慧管理博覽會以「守護創新、追求創新」，做為今年全球首創營業秘密智慧管理博覽會的主題。

謝福源並分享台積電營業祕密智慧管理，他說，在實務應用上，台積電利用AI分析註冊案件的創新指標，找出尚未獲得「金質營業秘密獎」但具潛力的員工，再由得獎過的資深得獎同仁一對一輔導，協助提升創新能力。三年來，共有約120名員工參與，最終22人在輔導後獲獎，顯示制度可行且成果顯著。謝福源強調，這不僅是守護創新，更是主動培養創新，成為公司競爭力的重要來源。

他也提到，雖然專利與營業秘密同屬創新管理範疇，但營業秘密更偏向對內部核心技術與知識的保護與活化。本次博覽會聚焦於營業秘密的制度化與智慧化管理，並由智慧管理同學會20 家會員公司參與，其中10家設置展示攤位，其餘亦到場交流。現場更有一家美國加州新創公司案例，該公司曾參考台積電制度並成功導入，證明此模式具國際可行性。

對於產業現況，謝福源指出，科技業的營業秘密侵權風險仍高，檢調機關近年持續破獲相關案件，顯示企業除了防守，更需建立系統化管理機制。他認為，營業秘密註冊制度在初期推廣確有執行與認知門檻，但透過經驗分享與示範案例，完全可以落地實行。

謝福源最後表示，希望透過這次博覽會，讓更多企業理解營業秘密管理不僅是法務部門的防禦手段，更能成為企業創新的加速器。當企業能夠將註冊制度與智慧管理結合，便能在守護核心技術的同時，持續發掘與培育創新人才，形成一套正向循環，為台灣與全球的科技產業提升競爭力。

