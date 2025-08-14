謝福源：台積電獨創「綠色營業秘密獎」 鼓勵員工做公益分享

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
台積電副法務長、科學園區同業公會智慧財產權暨法務委員會召集人謝福源。記者李珣瑛／攝影
台積電（2330）副法務長及台灣科學園區公會智慧財產權暨法務委員會召集人謝福源14日表示，台積電有一項獨創的做法，將環保、節能及減碳相關的技術創新歸類為「綠色營業秘密」，鼓勵員工來註冊，將頒發給「綠色營業秘密獎」，讓除了傳統的生產、製造領域人員會申請註冊營業秘密之外，也能著墨於環保、節能減碳領域。並在經過公司審閱後，鼓勵員工做綠色營業秘密公益分享。

科學園區公會與營業秘密智慧管理同學會及台積電，今天首度舉辦2025年營業秘密智慧管理博覽會。這是台灣科技界的創舉，更是在2奈米製程洩密案爆發後，在新竹科學園區舉辦更是意義重大。現場計吸引近300位科學園區廠商及其他關心營業秘密管理的同道報名參加，共襄盛舉，展現科技產業對博覽會的高度重視及興趣。

謝福源指出，由於「綠色營業秘密」的要件與一般技術的營業秘密不同，獎項也不一樣。自從台積電設立「綠色營業秘密獎」之後，發現一個很特殊的現象，過去大多是屬於工廠管理、能源管理及水資源等從業同仁，會來註冊「綠色營業秘密」。研發部門和製造部門人員，也會因為有些機台很耗電，從製程優化改良，達到省電、節電，甚至在製程過程改進，能對環保有貢獻。這讓除了原來工廠管理員 投入的綠色營業秘密，也吸引研發人員加入。

謝福源說，台積電也鼓勵員工對外分享「綠色營業秘密」，為避免一旦公開分享綠色營業秘密後，該項目就不再是營業秘密了。對此，公司有一套制度E-Paper的審閱制度，當符合「公共利益，大於公司利益」原則時，便會同意將該項綠色營業秘密分享出去，這都會有紀錄，台積電這項公益分享制度也是善盡企業社會責任的表現。

謝福源表示，舉辦博覽會是前瞻性的公益分享創舉，也是營業秘密智慧管理的新里程碑。博覽會最核心的關鍵理念是：倡議嶄新的營業秘密管理價值定位—「從守護創新到追求創新！」。由營業秘密智慧管理同學會，不同產業及規模的10家會員公司：台積電、中鋼（2002）、日月光投控（3711）、豪威、光洋科（1785）、新應材（4749）、關東鑫林、富采（3714）控股、圓剛（2417）/圓展（3669）、鈺祥，用實際的成功案例，在四大主題：營業秘密註冊制度、激勵優質營業秘密、綠色營業秘密管理、追求永續創新文化，以設立實體展示攤位及公益分享論壇，現身說法建立營業秘密註冊制度及推動智慧管理的經驗與心得。

謝福源指出，參訪博覽會可親身體驗業界實際執行的成功案例，並與參展公司進行面對面溝通交流，增進對建立及推動此制度的了解與經驗。博覽會已經成功吸引更多志同道合的公司，一起追求共同的智慧管理願景，為公司創造更多優質的營業秘密創新，提升競爭優勢，並落實永續創新的ESG願景。

日月光集團法務長暨法務副總楊慧鈴也出席營業秘密公益分享論壇。記者李珣瑛／攝影
台灣科學園區科學工業同業公會與營業秘密智慧管理同學會及台積電，14日首度舉辦2025年營業秘密智慧管理博覽會，這是台灣科技界的創舉，計吸引近300位科學園區廠商及其他關心營業秘密管理的同道報名參加。記者李珣瑛／攝影
