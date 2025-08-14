崇越發聲明澄清 東風電力、東成電力並非集團子公司

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。聯合報系資料照
崇越科技董事長潘重良。聯合報系資料照

崇越（5434）14日發布聲明指出，公司已於5月8日正式發布澄清聲明，但仍有部分媒體與立法委員持續將崇越科技及子公司與台東風電開發案混為一談，造成社會大眾誤解，特此再次嚴正聲明：東風電力、東成電力並非集團子公司。

崇越完整聲明如下：

第一，東風電力股份有限公司及東成電力股份有限公司皆並非崇越集團旗下任何子公司，與本公司及子公司均無投資、股權或管理關係。將兩者連結的說法完全與事實不符，嚴重誤導輿論。

第二，光宇工程顧問股份有限公司（以下簡稱光宇工程）為崇越科技投資之子公司，專精環境影響評估，深耕台灣近四十年，長期秉持中立、專業立場，依科學方法協助政府與企業進行環境調查與分析，並嚴格遵循法令辦理。身為上市公司，崇越科技一切經營行為均以符合法律規範、資訊透明為首要原則。

第三，在「東風風力發電計畫」中，光宇工程僅受東風電力股份有限公司委託，依法執行前期環境影響評估作業，並未參與任何開發、投資或營運決策。日前傳出的地方環評說明會，係由業主東風電力股份有限公司依規召開，依《環境影響評估法》規定，開發案於公告期間須提供聯絡人資訊，業主可委由環評顧問暫代處理公眾意見蒐集事宜。光宇工程僅依《環評法》履行顧問角色，協助代收並彙整公眾意見，所有資料均由開發單位統籌處理，光宇並無權干預。

公司對於個別立委未查明事實，即以不實內容對崇越科技進行指控與抹黑，深表遺憾。呼籲外界停止散播錯誤訊息，避免不實資訊繼續誤導社會大眾。

