HOYA BIT創辦人彭云嫻：比特幣、以太幣「雙核心資產」格局已成形

全球加密貨幣市場持續狂飆，比特幣今日一度衝上12萬4,457美元，再創歷史新高，年初至今漲幅逾三成，市值更突破2.45兆美元，超越Google，成為全球第五大資產。不僅比特幣走強，以太幣（ETH）也緊追其後，盤中最高觸及4,784美元，距離歷史高點僅差2%。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，比特幣作為「數位黃金」，已被視為抗通膨與儲值工具；而以太幣則憑藉鏈上應用與現貨ETF（指數型股票基金） 申請進度快速推進，正建立獨立於比特幣的行情與角色。她形容，「雙核心資產」格局已成形，是投資人分散配置的新方向。

台灣方面，有線電視業者大豐電昨（13）日宣布，將比特幣納入長期儲備資產，成為國內首家啟用此策略的上市櫃公司，引發市場高度關注。市場人士認為，企業將比特幣納入儲備資產，象徵傳統資本市場對加密資產接受度提升，未來可能吸引更多上市公司跟進，為台灣金融市場帶來新的想像空間。