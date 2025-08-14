3A 遊戲大作《阿瑞斯：命運的選擇者》將上市 目標月營收破億元

韓國Com2uS Holdings 14日宣布，旗下3A級科幻MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》（Ares: Rise of Guardians）正式與智冠集團展開深度合作，結合MyCard數位點數支付服務、在地化整合行銷優勢，以及玩家社群影響力，啟動台港澳在地化營運策略，加速打開市場知名度，並以此作為進軍東南亞的前哨站，搶攻亞太遊戲市場成長商機。同步亦公布由韓國人氣啦啦隊「邊荷律」擔任遊戲代言人，由高人氣女神助攻，帶動話題熱度與玩家參與。

《阿瑞斯：命運的選擇者》已於2023年7月25日在韓國上市，甫推出即榮登雙平台人氣榜第一名，並同時創下App Store遊戲暢銷榜第二名、Google Play遊戲暢銷榜第三名佳績，展現強勁的玩家吸引力，為切入台港澳市場，奠定良好口碑與品牌基礎，預估9月將正式上市，官方內部估計，月營收有望突破億元水準。

Com2uS Holdings代表鄭哲浩表示，「台港澳市場對我們至關重要，與智冠的合作不僅能為玩家提供更便利的支付與在地化服務，也能透過精準營運策略，更有效地深耕市場。我們期待這款遊戲成為長期經營的成功案例，並作為海外推廣的前哨站，未來在東南亞市場的拓展上，智冠科技將是首選合作夥伴。」

鄭哲浩代表同時指出，「《阿瑞斯：命運的選擇者》是一款超越傳統MMORPG手遊水準的作品，不僅在玩法與系統設計上，展現明顯差異，更為同類型遊戲開啟新篇章。開發團隊是以電影級美術品質，結合宏大的世界觀，建構出既科幻又貼近玩家的未來宇宙，並透過獨特的戰鬥系統，帶來節奏緊湊、打擊感十足的戰場體驗。」

智冠在地化助攻 推升市場滲透率

本次合作，智冠集團除提供MyCard數位點數支付服務之外，亦規劃專屬事前登錄曝光、品牌異業合作、創意廣宣佈置、線下活動策劃等全方位推廣資源，結合自建實體通路，打造覆蓋面廣、話題熱度高的市場行銷策略。未來雙方將依不同市場特性推出專屬活動，建立可複製的營運模式，為海外拓展奠定基礎。

立體空地雙戰場 打造跨世代星際體驗

《阿瑞斯：命運的選擇者》是一款以精緻美術、差異化戰鬥系統與沉浸式星際世界觀為核心亮點的跨世代手遊。遊戲最大特色之一是立體化的空地雙戰場設計，讓玩家能自由穿梭地面與空中，享受高速移動與多層次戰鬥的樂趣；核心的「機甲系統」則支援即時切換四大職業，帶來流暢操作與多樣化戰術選擇。結合電影級視覺品質與宏大世界觀，打造衝擊感十足的未來戰爭場景。遊戲支援手機與 PC 跨平台遊玩，讓玩家隨時隨地加入守護者軍團，展開專屬的星際冒險。

韓國遊戲開發商Second Dive代表潘承哲表示，「我們希望透過空地雙戰場與高速戰甲切換，帶來前所未有的戰鬥快感，並以細膩美術營造獨特的未來宇宙，讓玩家沉浸於科幻戰鬥體驗。」