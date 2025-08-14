鴻海電動車布局加速 Model B 第4季上市、Model C 北美認證啟動

鴻海（2317）14日公布第2季財報，在電動車進展方面，該公司第4季將完成Model B上市準備，至於Model C進入北美認證階段，與日本三菱汽車簽署正式合約，2026年下半年投入澳洲與紐西蘭市場。

在電池方面，位在高雄和發的電池廠已經量產，滿足客戶需求。高雄橋頭電動巴士廠，第4季取得使用執照，預定今年底啟動生產。

在智慧電動車方面，與Elektrobit簽署合作開發協議，打造全新軟體平台「EV.OS」。持續攜手中東車廠，共創EEA架構，AI賦能智慧座艙，深化人機介面互動。而車用通訊元件（TCU）出貨逾百萬台。