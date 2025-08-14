鴻海第3季AI伺服器機櫃將季增300% 需求暢旺到2026年
鴻海（2317）14日公布第2季財報，表現不俗，對於法人關注的人工智慧（AI）伺服器方面，該公司第2季AI伺服器營收年增超過60%，預期第3季營收年增超過170%，第3季的AI伺服器機櫃將季增300%，全年AI伺服器營收超過兆元，2026年的AI市場需求持續暢旺。
鴻海表示，首次以增資換股結盟，取得東元10%股份，強化MDC模組化與資料中心一站式解決方案能力，與合作夥伴共建美國AI基礎設施，打造模組中心，滿足AI擴展需求。
至於ICT產業核心引擎，鴻海表示，該公司擁有垂直整合能力、研發技術能力、規模經濟、全球布局，以及掌握AI趨勢等五大優勢。
