仁寶最新「永續報告書」上線！誓將以創新行動實踐承諾

代工大廠仁寶（2324）近日發布最新的《2024永續報告書》，該報告詳述了公司去年在環境、社會和公司治理（ESG）方面績效的各項表現。根據最新資料顯示，仁寶2024年度在永續治理、氣候行動、綠色產品研發、職場共融與社會公益等面向均展現亮眼成果，都展現身為全球資訊電子領導品牌的永續承諾，而這也代表正仁寶穩步朝向2050淨零目標前進，並持續強化治理與營運韌性。

在公司治理方面，仁寶榮登第十一屆公司治理評鑑Top 5%，持續提升董事會獨立性與多元性，2024年獨立董事席次增加至5席，占比達33%，並新增一名女性董事。仁寶亦入選《標普全球永續年鑑》，並榮獲電腦、周邊與辦公電子設備產業Top 10%及最佳進步獎（Industry Mover），展現ESG綜合實力與精進韌性。

氣候行動上，仁寶於2024年正式加入RE100倡議，承諾2050年前全面使用再生能源，並取得SBTi減碳目標驗證。推動「ONE+N電子供應鏈淨零加速計畫」，全年累積減碳達14,761 tCO₂e，遠超預定目標。環境永續方面，能源使用密度降至1.15 GJ/百萬營收，較2023年下降近9.8%。再生能源使用量達470,680.6 GJ，占總能源使用量45.15%。廢棄物總量為3,544.4公噸，較2023年減少54.0%。並入選《商業周刊》2024碳競爭力100強。

仁寶持續打造共融職場與幸福企業文化，2024年女性主管比例提升至30.04%，關鍵職位留任率達94%。延續彈性工時、育兒補助等友善措施，獲頒1111人力銀行「幸福企業金獎」。而在公益投入方面，仁寶捐助總額超過新臺幣4,500萬元，投入人力突破5,500人次，受益人數超過32萬人次，積極實踐企業社會責任與在地影響力。

彭聖華執行副總暨永續長表示，仁寶深信永續不是選項，而是企業成長的核心能力。仁寶將持續強化綠色創新與治理韌性，攜手供應鏈與利害關係人共創更具韌性的未來。仁寶也持續榮獲TCSA台灣企業永續獎之「台灣永續報告書白金獎」與「台灣百大永續典範企業獎」肯定，彰顯報告透明度與永續績效兼具的優異表現。