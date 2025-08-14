Portrait Displays、華碩 ProArt、臺科大 共築數位色彩研究基地

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Portrait Displays宣布與國立臺灣科技大學正式成立「數位色彩科學實驗室」，推動色彩科學教育與研究發展，而華碩亦共襄盛舉，贊助旗下為創作者而生的ProArt系列高階HDR專業螢幕。華碩／提供
全球領先色彩校準解決方案廠商Portrait Displays宣布與國立臺灣科技大學正式成立「數位色彩科學實驗室」，推動色彩科學教育與研究發展，而華碩（2357）亦共襄盛舉，贊助旗下為創作者而生的ProArt系列高階HDR專業螢幕，打造兼具國際校準標準及先進顯示技術的色彩研究平台

本實驗室不僅以Calman專業色彩校準軟體為核心，亦結合ASUS ProArt專業螢幕和Portrait Displays C6 HDR5000色度計及G1 Pattern Generator，將聚焦於色彩視覺感知、色彩一致性還原、顯示設備校準與色彩科學演算法等關鍵領域，全方位提升校內教研資源能量。

Portrait Displays全球執行副總裁Scott Anderson指出，此為普及專業色彩校準知識的重要里程，在教學、研究並重的環境中，學生與研究人員方能深入瞭解、色彩呈現的原理及技術，為未來視覺科技創新奠定堅實基礎。

國立臺灣科技大學色彩與照明科技研究所所長暨色彩科技研究中心主任陳建宇認為，隨著顯示與視覺技術持續發展，色彩科學已成為關鍵研究領域；本次與Portrait Displays及華碩攜手，將有助於在基礎科學與應用實務間搭起橋樑，以培養更多具備理論素養和實作能力的色彩科學人才。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵亦表示，「華碩長期致力滿足創作者與科研人員對精準色彩的嚴苛要求，很榮幸能參與此合作，相信ASUS ProArt專業螢幕一定會是學界深化色彩相關研究，以及激發技術創新的最佳解決方案。」

未來，實驗室除了傾力支持國立臺灣科技大學拓展跨領域色彩研究、國際合作計畫和產學技術轉移等學術版圖；Portrait Displays與華碩另將不定期於校內舉辦專題講座、實作課程及成果發表展示活動，促進產學對話交流，確保師生即時掌握業界最新技術，讓精采創意落地成真！

