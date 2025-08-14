2奈米製程洩密案爆發後 「2025年營業秘密智慧管理博覽會」將登場

台灣科學園區科學工業同業公會與營業秘密智慧管理同學會及台積電，14日將首度舉辦2025年營業秘密智慧管理博覽會。這是台灣科技界的創舉，於2奈米製程洩密案後，在新竹科學園區舉辦更是意義重大。計吸引近300位科學園區廠商及其他關心營業秘密管理的同道報名參加，共襄盛舉，展現科技產業對博覽會的高度重視及興趣。

營業秘密的管理是公司競爭優勢的管理，在價值定位及策略演進上正逐漸從：強調保護營業秘密，防止被竊取或洩密的防禦性作為，移轉焦點到：探索如何有效運用營業秘密，創造更多優質營業秘密，強化永續競爭力的新思維與積極作為。營業秘密智慧管理，導入智慧自動化（Intelligent Automation-IA）與人工智慧 （Artificial Intelligence-AI），為公司建立永續創新文化注入源源不絕的生命力，而營業秘密註冊制度則是營業秘密智慧管理的關鍵基礎。

台灣科學園區公會智慧財產權暨法務委員會召集人謝福源（台積電副法務長）表示，舉辦博覽會是前瞻性的公益分享創舉，也是營業秘密智慧管理的新里程碑。博覽會最核心的關鍵理念是：倡議嶄新的營業秘密管理價值定位—「從守護創新到追求創新！」。由營業秘密智慧管理同學會，不同產業及規模的10家會員公司：台積電（2330）、中鋼（2002）、日月光（3711）、豪威、光洋科（1785）、新應材（4749）、關東鑫林、富采（3714）控股、圓剛（2417）/圓展（3669）、鈺祥，用實際的成功案例，在四大主題：營業秘密註冊制度、激勵優質營業秘密、綠色營業秘密管理、追求永續創新文化，以設立實體展示攤位及公益分享論壇，現身說法建立營業秘密註冊制度及推動智慧管理的經驗與心得。

謝福源指出，參訪博覽會可親身體驗業界實際執行的成功案例，並與參展公司進行面對面溝通交流，增進對建立及推動此制度的了解與經驗。博覽會已經成功吸引更多志同道合的公司，一起追求共同的智慧管理願景，為公司創造更多優質的營業秘密創新，提升競爭優勢，並落實永續創新的ESG願景。

博覽會也倡議由營業秘密智慧管理的嶄新服務型態，所開展出新發現的藍海服務市場，值得不同領域的專業人士包：智慧財產/營業秘密管理；資訊系統設計/整合；數位資訊分析；人工智慧；法務；人力資源/管理；企業永續發展；專案管理，一起共襄盛舉，合作將營業秘密的管理推升到超越想像的新境界。

台灣科學園區公會秘書長王永壯表示，科學園區對台灣科技發展的重要性與國際成果有目共睹。園區公會持續為會員廠商提供多元服務，這次透過博覽會，倡議以營業秘密的創新，創造更多優質成果，提升園區與台灣科技產業的軟實力與競爭優勢。相信這次的博覽會開創一個很好的先例，後續還會有源源不斷鼓勵創新的公益分享活動。