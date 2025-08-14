印度祭出27億美元ECMS計畫 KPMG籲台商把握先機

全球供應鏈加速重整，印度憑藉龐大且年輕的人口、充滿活力的科技勞動力與快速成長的消費市場，正快速崛起為製造與投資的新熱點。KPMG印度所企業與國際稅務會計師Nitika Mehta、間接稅與投資優惠會計師Nikit Popli近日來台，與KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫、執行副總廖月波，針對有意進軍印度的台灣企業進行一對一交流，解析投資關鍵、產業政策與獎勵措施。

KPMG指出，在數位轉型推動下，電子業已成為全球交易量最高、成長最快的產業之一。2022年全球電子業產值達4.3兆美元，其中製成品約佔2.5兆美元、零組件約佔1.8兆美元。印度電子產業近年成長強勁，從2017財政年度的480億美元躍升至2023財政年度的1,550億美元，幾乎翻倍，成為全球電子製造與消費的重要樞紐。

為加速製造業發展，印度政府推出多項政策，包括電子產品國家政策、生產連結獎勵計畫（PLI）、印度半導體任務計畫（ISM）、電子元件與半導體製造促進計畫（SPECS），並將於2025年再推出電子元件製造計劃（ECMS），被視為改變遊戲規則的重要里程碑。

ECMS將於2025年4月上路，總預算2,291.9億盧比（約27億美元），目標是吸引全球與印度本地電子元件製造投資，打造完整的元件生態系統。計畫鼓勵生產子組件、裸元件及特定元件（如鋰電池與PCB），並支援供應鏈與資本設備在地製造。獎勵期至2032年3月31日止，補助比例依營業額、資本支出與就業創造表現，介於25%至50%，且條件高度彈性，即便中間未達標，仍可於後續年度申請。

資格方面，ECMS不要求企業具備電子製造經驗，評估依整體製造業營收，而非限於電子系統設計與製造領域，並鼓勵國際合資與技術合作，加快建構全球競爭力。申請期為2025年5月1日至9月30日，特定情況可延長至2027年4月30日，採先到先得方式，建議台商及早提出申請。

另一重點政策—印度半導體任務計畫（ISM），2021年12月推出，預算達7,600億盧比（約90億美元），為晶圓廠、顯示器、零組件與晶片設計提供最高達專案成本50%的補助。雖然目前申請已截止，印度政府預計3至6個月內開啟新階段，台商可提早布局。

丁傳倫指出，印度法規與稅務制度相對複雜，但若在投資初期妥善規劃，並確保遵循當地法規，可有效降低風險。除中央政策外，各邦政府還提供資本補貼、營收補貼、GST補助與電費減免等地方獎勵，企業可結合運用，優化成本並搶占市場先機。