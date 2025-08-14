快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

台積分享營業秘密智慧管理 營業秘密智慧管理博覽會首度在竹科登場

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
2025年營業秘密智慧管理博覽會首度在竹科登場。圖／本報系資料照片
2025年營業秘密智慧管理博覽會首度在竹科登場。圖／本報系資料照片

台灣科學園區科學工業同業公會與營業秘密智慧管理同學會及台積電，今（14）日下午將首度舉辦2025年營業秘密智慧管理博覽會。吸引近300位科學園區廠商及其他關心營業秘密管理的人士報名參加。就在台積電2奈米機密外洩之際，相關議題格外受到重視。

營業秘密的管理是公司競爭優勢的管理，在價值定位及策略演進上正逐漸從強調保護營業秘密，防止被竊取或洩密的防禦性作為，移轉焦點到探索如何有效運用營業秘密，創造更多優質營業秘密，強化永續競爭力的新思維與積極作為。

台灣科學園區公會智慧財產權暨法務委員會召集人、同時也是台積電副法務長謝福源表示，博覽會最核心的關鍵理念是：倡議嶄新的營業秘密管理價值定位-「從守護創新到追求創新」。由營業秘密智慧管理同學會，不同產業及規模的10家會員公司：台積電、中鋼、日月光、豪威、光洋科、新應材、關東鑫林、富采控股、圓剛/圓展、鈺祥，用實際的成功案例，在四大主題：營業秘密註冊制度、激勵優質營業秘密、綠色營業秘密管理、追求永續創新文化，以設立實體展示攤位及公益分享論壇，現身說法建立營業秘密註冊制度及推動智慧管理的經驗與心得。

博覽會也倡議由營業秘密智慧管理的嶄新服務型態，所開展出新發現的藍海服務市場，值得下列不同領域的專業人士：（1）智慧財產/營業秘密管理；（2）資訊系統設計/整合；（3）數位資訊分析；（4）人工智慧；（5）法務；（6）人力資源/管理；（7）企業永續發展；（8）專案管理，一起共襄盛舉，合作將營業秘密的管理推升到超越想像的新境界。

台灣科學園區公會秘書長王永壯表示，科學園區對台灣科技發展的重要性與國際成果有目共睹。園區公會持續為會員廠商提供多元服務，本次透過博覽會，倡議以營業秘密的創新，創造更多優質成果，提升園區與台灣科技產業的軟實力與競爭優勢。

