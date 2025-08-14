備戰6G！稜研用戶達400萬「多軌道衛星」新品年底前推出

毫米波大廠稜研科技*（7812）創辦人暨總經理張書維13日指出，全球市場正積極的朝6G領域邁進，而稜研專注於軟硬體技術整合，提供測試儀器設備、相控陣列天線模組與系統解決方案，應用範疇涵蓋5G/B5G、6G通訊、衛星通訊、車用雷達及國防等領域，目前在消費者市場的用戶數已達約400萬，但距離成熟市場所需的1000萬用戶目標仍有段距離。對此，他強調，公司未來會持續加大投入。

談及當前消費者市場的挑戰，張書維指出，稜研目前在消費者市場的用戶數已達約400萬，但仍距離成熟市場所需的1000萬用戶目標有一段距離。他強調，儘管公司持續努力增長用戶數，但進展不如預期，未來仍需加大投入。至於衛星市場的整合趨勢，他提到，近期市場傳出多起合併案例，而這些合併使得不同軌道的衛星運營商能夠共同提供服務，滿足企業、政府和防務等用戶對穩定網路的需求。

針對新技術的成果，張書維強調，稜研目前正在與國外業者，合作開發符合「多軌道衛星需求」的用戶終端，而團隊也計劃在年底前推出全新產品，並開始進行實地測試。他指出，這些終端需要能夠在不同的衛星軌道間切換，才能夠確保用戶「網路連接」的穩定性。

針對日本市場的佈局，張書維分享，稜研目前已經與日本客戶達成合作，共同開展「高空基地台」的技術實驗，預計將在未來幾個月內進行實地測試。而這一技術能夠提供用戶相對更持續、且穩定的網路服務，特別適合於島嶼國家的需求。他透露，雖然目前整項實驗都仍在測試中，但光是測試的階段，該基地台就已能夠一次滯空長達40多天，相當驚人。