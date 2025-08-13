神盾營收／連17季虧損 上半年每股淨損6.47元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠神盾（6462）於13日公布上半年財報，累計每股淨損6.47元，由於第2季仍未轉盈，也是該公司連續17季虧損。

神盾上半年合併營收為22.75億元，年增15.6％，歸屬母公司業主淨損5.9億元，每股淨損6.47元。

神盾第2季合併營收為12.03億元，季增12.2％，歸屬母公司業主淨損3.55億元，以該公司目前股本來計算，每股淨損3.9元。

神盾同時宣布，擬處分旗下IP廠商乾瞻9,000張股票，每股處分價格有所調整，由原先的500元，下修為460元，總交易金額也降為41.4億元。

據了解，乾瞻預計9月送件興櫃，之後轉上櫃，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。

神盾 營收

延伸閱讀

寶成上半年獲利年減36.2%　每股稅後盈餘1.75元

貨櫃三雄第2季獲利下滑 業者估下半年運價反彈

神盾調降旗下小金雞乾瞻股權處分價格 交易總額降至41.4億元

雷虎上半年EPS 0.7元

相關新聞

蘋果iPhone提前拉貨效應 和碩第3季營運恐「旺季不旺」

和碩（4938）今年第2季表現不如預期。展望後市，和碩預估，第3季資訊及通訊（以iPhone組裝事業為主）產品預計相比上...

創見亮相2025台北國際自動化工業大展 聚焦高速儲存與智慧影像應用

2025台北國際自動化工業大展將於8月20日至8月23日，在台北南港展覽館隆重登場。全球儲存領導品牌創見（2451）資訊...

大豐電成立數位資產委員會 將比特幣納入長期戰略儲備

迎接數位經濟時代的新機會，大豐電（6184）13日召開董事會，通過成立數位資產委員會，率先將比特幣納入長期儲備。大豐電成...

聚焦高毛利應用奏效 汎瑋材料Q2毛利率提升至25.9％

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（13）日公告2025年第二季營運成果。第二季合併營收達3.44億元，季增16....

松川精密上半年本業獲利成長22% 持續搶攻AI與儲能商機

繼電器領導廠商松川精密（7788）今（12）日公布2025年上半年財報，營收達32.34億元，年增13.7%。雖受台幣升...

Ansys 以AI 驅動未來模擬 賦能台灣產業的研發新世代

全球模擬軟體領導者Ansys，現已與Synopsys合而為一，於今（13）日舉辦年度科技盛會「Ansys Simulat...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。