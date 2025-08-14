快訊

黃仁勳說服川普 業界受惠

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普允許輝達H20晶片銷陸，儘管銷售額15%需上繳政府，引起各界議論，但當中輝達執行長黃仁勳的角色尤其讓人無法忽略。川普的第一任期與先前拜登政府都以國安為由，避免向大陸出售高科技組件；川普改變心意，可能與黃仁勳的遊說本領有關。  

美媒報導指出，川普約一周前在白宮會晤黃仁勳，要求H20在陸銷售額的20%上繳聯邦政府，以取得出口許可，但科技幕僚們事前完全不知情。川普告訴黃仁勳：「如果我同意放行，你必須給我回報。」黃仁勳在中國市場與空手而回兩者間做選擇，他提出15%的稅率。

黃仁勳在會面中還向川普秀出圖表，說明關稅對提高美國自產晶片會造成反效果，試圖為業者解套。川普不久後宣布，在美設廠晶片業者可免除100%半導體進口關稅。

黃仁勳在華府與北京都是炙手可熱人物。中國國家主席習近平身邊官員，曾私下感謝他對全球AI的貢獻；華府AI高峰會場合，他坐在前排，身旁是內閣官員。

